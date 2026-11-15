Antrittsbesuch in Klagenfurt: Kanadas Botschafterin sieht viele Parallelen zu Kärnten

Die kanadische Botschafterin in Österreich, Alison Grant, hat Landeshauptmann Daniel Fellner in Begleitung von Botschaftsrätin Marie-Josée Rhéaume zu einem Antrittsbesuch im Amt der Kärntner Landesregierung getroffen.

Im Gespräch präsentierte Fellner das Bundesland über den Tourismus hinaus als bedeutenden Standort für Industrie, Forschung und Mikroelektronik. Er verwies dabei auf die 1,1 Milliarden Euro schwere Investition von Infineon in Villach, die Kärntner Forschungsquote von 3,4 Prozent – die im gemeinsamen Forschungsraum mit der Steiermark den dritten Platz in Europa bedeutet – sowie auf das im Jänner 2027 startende COMET-Kompetenzzentrum für autonome Resilienz und Schwarmintelligenz am Lakeside Park.

Ein See auf 450 Einwohner

Zudem stellte der Landeshauptmann das Projekt der Kärntner Wasserschiene vor: „Kärnten hat 1.270 Seen, das sind ein See auf 450 Einwohner. Kärnten ist trinkwasserreich, aber es gilt, die Verteilung zu verbessern und das Trinkwasser für den Zentralraum zu sichern“, so Fellner, der betonte, Kärntens Potenziale als Hightech- und Forschungsregion künftig noch stärker nach außen tragen zu wollen.

Kanadische Technologie in Kärnten

Botschafterin Grant, die ihr Land in Wien auch bei den Vereinten Nationen und weiteren internationalen Organisationen vertritt, zog Parallelen zwischen Kanada und Kärnten. Neben gemeinsamen Herausforderungen bei der Wasserverteilung hob sie hervor, dass auch ihr Land über „versteckte Schätze“ wie die Quantenphysik oder die Weltraumforschung verfüge, und verwies auf die bereits genutzte kanadische Technologie in den Villacher Wasserstoffbussen.

„Centre for Canadian Studies“ in Klagenfurt

Um die bestehenden Verbindungen bei Handel und Innovation auszubauen, möchte Grant künftig gezielt Forschende beider Länder im Bereich der Wasserversorgung vernetzen, wofür auch das neu gegründete Klagenfurt Centre for Canadian Studies an der Universität Klagenfurt eine Rolle spielt. Landeshauptmann Fellner signalisierte Offenheit für einen vertieften Austausch zu den Themen Wasserversorgung, Wasserstoff und industrielle Holzverarbeitung, bevor sich die Botschafterin zum Abschluss des Treffens in das Gästebuch des Landes Kärnten eintrug.