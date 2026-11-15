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/ ©fotolia.com
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Seismograph zeigt ein Erdbeben an
Gestern Abend kam es im Bereich Kötschach-Mauthen zu einem leichten Erdbeben.
Kötschach-Mauthen
15/11/2026
Magnitude 2,8

Nächtliche Erschütterung: Erde bebte am Samstag in Kärnten

In der Nacht auf Sonntag bebte in Oberkärnten leicht die Erde. Laut GeoSphere Austria erreichte das Beben im Raum Kötschach-Mauthen eine Magnitude von 2,8 und war im Umfeld des Epizentrums schwach zu spüren.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)
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Am späten Samstagabend, dem 14. November 2026, registrierte der Österreichische Erdbebendienst der GeoSphere Austria ein leichtes Erdbeben in Kärnten. Um exakt 23.08 Uhr bebte die Erde im Raum Kötschach-Mauthen mit einer Magnitude von 2,8.

Epizentrum lag nahe Oberdrauburg und Kötschach-Mauthen

Die Seismologen lokalisierten das Epizentrum in einer Tiefe von sechs Kilometern. Es befand sich rund vier Kilometer südlich von Oberdrauburg sowie fünf Kilometer nordnordwestlich von Kötschach-Mauthen. Auch rund 21 Kilometer südöstlich von Lienz, 28 Kilometer östlich von Obertilliach und 30 Kilometer südwestlich von Obervellach lag das Beben in messbarer Nähe.

Erschütterungen schwach spürbar – keine Schäden

Im Bereich rund um das Epizentrum waren die Erschütterungen schwach wahrnehmbar. Wie ein Seismologe von der GeoSphere Austria mitteilt, wurden bisher keine Gebäudeschäden gemeldet. Bei einer Stärke von 2,8 sind solche laut Experten auch nicht zu erwarten.

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