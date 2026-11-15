Kärntner Honigprämierung 2026: Das sind die besten Imker des Landes

Bei der Kärntner Honigprämierung 2026 wurden 530 von 541 eingereichten Honigen ausgezeichnet – erstmals gab es auch eigene Bezirkssieger.

Die Klagenfurter Brauchtumsmesse wurde am Samstag, dem 14. November 2026, erneut zum Treffpunkt für heimische Imker.

Die Klagenfurter Brauchtumsmesse wurde am Samstag, dem 14. November 2026, erneut zum Treffpunkt für heimische Imker.

Der Landesverband für Bienenzucht in Kärnten verlieh bei der Kärntner Honigprämierung 2026 wieder die begehrten „Bären“ an die besten Produzenten des Landes. Dabei gab es eine Premiere: Erstmals kürte der Verband zusätzlich Bezirkssieger.

Zuwachs trotz schwieriger Ernte mit Melezitosehonig

Insgesamt reichten Kärntens Imker 541 Honige ein, von denen 530 eine Auszeichnung erhielten. „Kärntens Imkerinnen und Imker setzen erneut ein starkes Zeichen für Qualität“, erklärt Verbandsobmann Patrik Grausberg. Die starke Beteiligung belege das hohe Engagement und die Fachkompetenz der Betriebe. Dabei verlief die Saison nicht ohne Hürden, heißt es in einer Aussendung. Zwar fiel die Ernte in weiten Teilen Kärntens überdurchschnittlich gut aus, doch vielerorts machte der Eintrag von zähem Melezitosehonig den Imkern zu schaffen. Umso bemerkenswerter sei die herausragende Qualität der prämierten Tropfen, betont Grausberg.

Premiere für Bezirkssieger aus ganz Kärnten

Honigreferent Christoph Weinberger zeigt sich von den Leistungen der Betriebe beeindruckt: „Hinter jedem mit Bronze, Silber oder Gold prämierten Honig stehen viel Erfahrung, eine sorgfältige Betriebsführung und große Leidenschaft für das Bienenwesen.“ Besonders wichtig war ihm die Neuerung bei der diesjährigen Vergabe: Sofern genug Einreichungen aus einem Bezirk vorlagen, ehrte der Verband erstmals auch eigene Bezirkssieger. Damit wolle man die Leistungen der Imker in den einzelnen Regionen noch sichtbarer machen.

Diese Imker holten die „Goldenen Bären“ 2026: Den Höhepunkt auf der Brauchtumsmesse bildete die feierliche Verleihung der „Bären“ in vier Kategorien. Die Siegerhonige überzeugten die Verkoster durch ihr ausgezeichnetes Aroma und ihren sortentypischen Geschmack. Blütenhonig (27 Gold, 17 Silber, 1 Bronze): Gold ging an Kurt Künzl (BZV Flattach), Silber an Sandra Pleschgatternig (BZV Reißeck-Mühldorf) und Bronze an Selina Röse (BZV Radenthein und Umgebung) .

Blüte-Waldhonig (35 Gold, 22 Silber, 9 Bronze): Den Goldenen Bären holte Thomas Posratschnig (BZV Moosburg) vor Norbert Lorbeg (BZV Petzenland-Peca/Bleiburg) und Matthias Graf (BZV Reißeck-Mühldorf) .

Honigtauhonig (89 Gold, 50 Silber, 8 Bronze): Gold sicherte sich Arnold Huber (BZV Villach), gefolgt von Anton Trost (BZV Völkermarkt und Umgebung) und Josef Kleinbichler (BZV St. Veit im Jauntal) .

Waldhonig (174 Gold, 82 Silber, 16 Bronze): Hier triumphierte Valentin Koller (BZV Thörl-Maglern) vor Othmar Hofer (BZV Radenthein und Umgebung) und Herbert Angerer (BZV Weißensee) .