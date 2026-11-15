Nach Gold: Kärntnerin (27) holt Vize-Universe-Titel in Bayern

Erst seit Oktober steht Sophie Gutjahr aus Krumpendorf auf Wettkampfbühnen. Nun gewann die 27-Jährige bei der WFF Universe in Bayern den Vize-Titel in der Glamour-Klasse. Auch in der Bikini Open schaffte sie es unter die Top fünf.

Erst Silber bei ihrem Wettkampfdebüt in Wien, dann gleich drei weitere Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften: Die 27-jährige Sophie Gutjahr aus Krumpendorf am Wörthersee hatte bereits im Oktober einen bemerkenswerten Einstieg ins Bodybuilding hingelegt. Wie 5 Minuten berichtete, arbeitet sie hauptberuflich als Nachhaltigkeitsmanagerin im Kärntner Tourismus und trainiert neben ihrem Vollzeitjob für ihre Wettkämpfe, hier zum nachlesen: Vom Wörthersee aufs Siegerpodest: Kärntnerin (27) holt Gold. Damals stand ihr größtes sportliches Ziel noch bevor. Jetzt hat die Kärntnerin auch auf internationaler Bühne überzeugt.

Vize-Universe-Titel für Kärntnerin

Am Samstag, dem 14. November, trat Gutjahr bei der WFF Universe im deutschen Kulmbach an. Dort standen Athletinnen und Athleten aus insgesamt 35 Nationen auf der Bühne. Die Kärntnerin sicherte sich in der Glamour-Klasse den zweiten Platz und damit den Vize-Universe-Titel. Doch das war nicht ihr einziger Erfolg: Auch in der Bikini Open schaffte sie es unter die besten fünf. Für Gutjahr ist das ein besonderer Abschluss ihrer ersten Wettkampfsaison. Schließlich liegt ihr Debüt gerade einmal sechs Wochen zurück. „Ich bin einfach überglücklich und unglaublich stolz, meine allererste Wettkampfsaison mit solchen Erfolgen abschließen zu dürfen!“, freut sich die 27-Jährige.

©Sophie Gutjahr Mit dem internationalen Erfolg endet für Gutjahr ihre erste Wettkampfsaison.

Auch ihre Trainerin holte Gold

Grund zur Freude gab es in Kulmbach gleich doppelt. Denn auch Gutjahrs Trainerin Lia Liebing stand auf dem Siegerpodest. Die deutsche Bodybuilderin gewann in der Profi-Bikini-Klasse. Für Gutjahr, die Liebing bereits bei unserem ersten Gespräch als eines ihrer großen sportlichen Vorbilder bezeichnet hatte, war der gemeinsame Erfolg besonders schön. Hinter den Platzierungen steckt eine intensive Vorbereitung. Bereits mit 18 Jahren begann Gutjahr mit dem Krafttraining. Erst heuer entschied sie sich, gemeinsam mit zwei Coaches gezielt auf Bodybuilding-Wettkämpfe hinzuarbeiten. Ihren Trainingsalltag muss sie dabei mit ihrem Beruf im Kärntner Tourismus vereinbaren.

So geht es für die 27-Jährige weiter

Mit dem internationalen Erfolg endet für Gutjahr ihre erste Wettkampfsaison. Ans Aufhören denkt sie deshalb aber noch lange nicht. Zunächst steht eine Aufbauphase auf dem Programm, in der sie sich sportlich weiterentwickeln möchte. Ihr Ziel ist es, in der nächsten Saison mit noch besseren Leistungen auf die Bühne zurückzukehren.