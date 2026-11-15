Motocross-Unfall: Bruder holt verletzten 17-Jährigen aus dem Wald

In einem unwegsamen Waldstück kam heute ein 17-Jähriger mit seiner Motocross zu Sturz. Nachdem er per Handy seinen Bruder anrief, brachte ihn in weiterer Folge der Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt.

Heute kam es im Bezirk St. Veit an der Glan zu einem Motocross-Unfall in einem Waldstück.

Heute kam es im Bezirk St. Veit an der Glan zu einem Motocross-Unfall in einem Waldstück.

Am heutigen Sonntag, dem 15. November 2026, kam es gegen 10.45 Uhr zu einem Motocross-Unfall im Bezirk St. Veit an der Glan. Ein 17-jähriger Jugendlicher war mit seiner Motocross in einem Waldstück auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Anwesen unterwegs, als er im unwegsamen Gelände zu Sturz kam.

Er rief seinen Bruder an

Trotz des Sturzes konnte der Jugendliche noch selbstständig sein Mobiltelefon bedienen und seinen Bruder verständigen. Dieser eilte sofort zur Unfallstelle ins Waldstück und brachte den 17-Jährigen zurück zum elterlichen Anwesen.

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

„Dort wurde er von den Rettungskräften erstversorgt und im Anschluss vom Rettungshubschrauber C11 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt geflogen“, teilt die Polizei mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2026 um 16:36 Uhr aktualisiert