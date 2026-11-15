90 Szenarien, keine Verletzten: Größte Katastrophenschutzübung in Kärnten beendet

Um exakt zwölf Uhr erklärte Landeshauptmann und Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) am heutigen Sonntag die Großübung „Combined Success 2026“ offiziell für beendet. Insgesamt beteiligten sich über 3.000 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte aus mehr als 20 Organisationen an dem Großprojekt. Neben 360 Einsatzfahrzeugen standen auch sieben Hubschrauber von Bundesheer, Innenministerium und ÖAMTC im Einsatz. Im Zuge der Übung wurde niemand der Teilnehmenden verletzt, teilt das Land mit.

90 realistische Schadensereignisse geprobt

Als Übungsannahme diente ein schweres Erdbeben – genau 50 Jahre nach der verheerenden Erdbebenkatastrophe im benachbarten Friaul-Julisch Venetien. Neben dem Landeskrisenstab waren die Krisenstäbe aller zehn Kärntner Bezirksverwaltungsbehörden aktiviert. In ganz Kärnten arbeiteten die Teams 90 realistische Schadensereignisse ab. Das letzte Szenario fand am Sonntagvormittag statt: Über den Krisenstab der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt wurde die Volksschule Diex evakuiert. Das Wichtigste aus Sicht der Übungsleitung: Bei keinem der Einsätze wurde jemand verletzt.

Fellner: „Es war außergewöhnlich“

Landeshauptmann Fellner zeigte sich nach Besuchen vor Ort und in mehreren Bezirks-Krisenstäben beeindruckt, da sich die Bezirke ihre Szenarien selbst überlegt hatten. Er betont: „Es war außergewöhnlich zu sehen, wie vielfältig und anspruchsvoll die Szenarien waren. Eine Besonderheit dieser Übung war, dass sich die Bezirke ihre Szenarien selbst überlegt und ausgearbeitet haben. Dieses enorme Maß an Eigeninitiative, Motivation und Engagement hat meine Erwartungen weit übertroffen.“ Dass dabei auch Fehler passierten, wertet er positiv: „Denn nur wenn wir Schwachstellen erkennen, Fehler korrigieren und daraus lernen, werden wir besser. Unser Anspruch muss sein, aus jeder Übung stärker herauszugehen“, so Fellner.

©LPD Kärnten | Im Medienzentrum des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes informierten Landesrat Peter Reichmann, Landesrätin Beate Prettner, LH Stv.in Gaby Schaunig, Landeshauptmann Daniel Fellner, Christian Gamsler, LH Stv. Martin Gruber und Sebastian Schuschnig gemeinsam über aktuelle Entwicklungen und Szenarien der groß angelegten Katastrophenschutzübung. Im Mittelpunkt standen die Krisenbewältigung und die Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen.

Aufruf zum Ehrenamt und Auswertung bis Jahresende

Auch der Katastrophenschutzbeauftragte Christian Gamsler zieht eine positive Bilanz über den Informationsfluss zwischen den Bezirken, den Magistraten Klagenfurt und Villach sowie den Organisationen. Zugleich ruft er die Bevölkerung auf, sich ehrenamtlich bei einer Blaulichtorganisation zu engagieren, da im Ernstfall jede helfende Hand zähle. Sein Stellvertreter Markus Jansche kündigt an, dass die Ergebnisse nun gemeinsam mit dem Österreichischen Bundesheer genau ausgewertet werden. Bis Ende des Jahres sollen die Erkenntnisse vorliegen und direkt in den Katastrophenschutz einfließen.