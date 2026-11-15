Crosslauf-Meisterschaft: 20 Kärntner jubeln über Gold, Silber und Bronze

Als letzter Höhepunkt der heurigen Leichtathletiksaison gingen am heutigen Sonntag in Freistadt (Oberösterreich) die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Crosslauf über die Bühne. Mit dabei waren auch 20 Athleten aus Kärnten, die bei frostigen Temperaturen um Medaillen kämpften. Neben mehreren Meistertiteln im Nachwuchs jubelten auch Kärntens Masters-Läufer über Edelmetall.

Neue Streckenlängen und „Golden Tickets“ für die EM

Auf der selektiven Strecke mit einer 28 Prozent steilen Böschung warteten gleich mehrere Neuerungen auf die Läufer. Statt wie bisher getrennten Bewerben über zehn Kilometer und der Vier-Kilometer-Kurzstrecke liefen die Männer nun erstmals auf einer gemeinsamen Distanz über rund sieben bis acht Kilometer. Zudem feierte eine Mixed-Staffel mit jeweils zwei Frauen und zwei Männern Premiere. Für die Sieger der Allgemeinen Klasse sowie der U23 und U20 ging es außerdem um „Golden Tickets“ und damit um fixe Startplätze für die Europameisterschaften am 13. Dezember in Belgrad (Serbien).

Matteo Xaver Jost holt U18-Meistertitel im Zielsprint

Für einen der größten Kärntner Erfolge sorgte Matteo Xaver Jost vom LC Villach. Auf der hügeligen Drei-Kilometer-Strecke setzte er sich in 10:04 Minuten im Zielsprint mit nur drei Sekunden Vorsprung auf Florian Huemer (LAC BMD Amateure Steyr) durch und sicherte sich den Österreichischen U18-Meistertitel. Vereinskollege Benjamin Trontelj belegte in 10:33 Minuten Rang neun – gemeinsam holten die beiden zudem Gold in der Mannschaftswertung. Knapp dahinter lief Matteo Ragonese (KLC) ins Ziel.

Mannschaftsgold für Villacher U20-Duo

Grund zum Feiern hatten auch die U20-Läuferinnen des LC Villach über 4.500 Meter. Alissa Liebhard erreichte in 20:05 Minuten den vierten Platz, Trainingskollegin Julia Susiti lief in 21:44 Minuten auf Rang sechs. Gemeinsam gewannen die beiden Gold in der Teamwertung – für beide Athletinnen die erste österreichische Goldmedaille ihrer Laufbahn.

Zahlreiche Medaillen für Kärntner Masters-Athleten Auch in den Altersklassen räumten die Kärntner Vereine ab: LC Villach: Michaela Zwerger belegte in der Gesamtwertung W50–80 den vierten Platz und holte damit den Österreichischen Meistertitel in der Klasse W60. Christina Morgenstern lief im Hauptlauf auf den 13. Gesamtrang und gewann Bronze in der W45.

Michaela Zwerger belegte in der Gesamtwertung W50–80 den vierten Platz und holte damit den Österreichischen Meistertitel in der Klasse W60. Christina Morgenstern lief im Hauptlauf auf den 13. Gesamtrang und gewann Bronze in der W45. LAC Klagenfurt: Michael Künstl sicherte sich als Gesamt-Dritter der Herren-Masters Silber in der Klasse M55.Ulrike Striednig wurde Gesamt-Siebte und holte Silber in der W65, Viktor Dietmar Kristan gewann Silber in der M75.

Michael Künstl sicherte sich als Gesamt-Dritter der Herren-Masters Silber in der Klasse M55.Ulrike Striednig wurde Gesamt-Siebte und holte Silber in der W65, Viktor Dietmar Kristan gewann Silber in der M75. Abenteuer Alpen & DSG Maria Elend: Elisabeth Starz (Abenteuer Alpen) erreichte Gesamtrang zehn und Bronze in der W55, während Florian Mikula (DSG Maria Elend) in der M45 auf den fünften Platz lief.

Weiterer Ergebnisse des Villacher Lachwuchses

Im Nachwuchs zeigte auch Sebastian Kofler (LC Villach) trotz eines unglücklichen Sturzes Einsatz und belegte in 11:02 Minuten Platz 19. Die weiteren Platzierungen der Villacher Starter in Freistadt: Matteo Cuoni (U14) wurde Elfter unter 47 Teilnehmern, Maya Morgenstern (U18) Zwölfte, Sarah Leitner (U16) 14. und Timijan Trontelj (U14) 26.