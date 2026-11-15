Wetter in Kärnten: Am Montag erst Wolken und Regen, später kommt Sonne

Nach einer vielerorts leicht frostigen Nacht bringt ein schwacher atlantischer Tiefausläufer am Montag zunächst dichte Wolken und etwas Regen nach Kärnten. Im Laufe des Tages setzt sich aber wieder freundlicheres Wetter durch.

„In Oberkärnten ist es am Vormittag überwiegend dicht bewölkt und hier und da kann es leicht regnen, anfangs ist eventuell gefrierend“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Lokal kann es leicht regnen, wobei zu Beginn auch gefrierender Regen möglich ist. Bereits am Nachmittag zieht der Niederschlag dort jedoch wieder ab: Es bleibt trocken und die Wolkendecke lockert auf.

So wird das Wetter in Unterkärnten

Auch in Unterkärnten überwiegen schon am Vormittag die Wolken. Vor allem ab dem späten Vormittag bis über die Mittagsstunden hinweg fällt zeitweise leichter Regen. Im Vergleich zu Oberkärnten hält sich die Bewölkung hier am Nachmittag noch länger dicht. Dennoch lassen die ohnehin wenigen Regentropfen allmählich nach, und später am Tag steigen auch in Unterkärnten die Chancen auf etwas Sonnenschein. Nach einer zwar vielfach noch leicht frostigen aber nicht mehr ganz so kalten Nacht erreichen die Höchstwerte am Nachmittag fünf bis neun Grad, so die Wetterexperten abschließend.