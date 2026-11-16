Spittal läutet am 26. November die Adventzeit ein

Am 26. November 2026 fällt um 17 Uhr im Stadtpark der Startschuss für das Spittaler Weihnachtsdorf. Schlagersänger Silvio Samoni übernimmt die musikalische Eröffnung und die Spittaler Volksschulkinder schmücken wie gewohnt die Bäume. Bis zum Heiligen Abend haben die Hütten jeweils donnerstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) betont den familiären Charakter der Veranstaltung: „Unser Weihnachtsdorf ist ein beliebter Treffpunkt für die ganze Region. Mit einem abwechslungsreichen Programm möchten wir besonders Familien und Kindern eine schöne Adventzeit bieten und das Miteinander in den Mittelpunkt stellen.“

Vielfältiges Kinderprogramm

Für die jüngsten Gäste stehen täglich ein Karussell, die Himmelswerkstatt und an den Wochenenden Ponyreiten bereit. Weitere Termine für Familien sind das Kasperltheater am 5. und 19. Dezember (jeweils 15 Uhr), die Lebkuchenwerkstatt mit den „zwei Bäckermeistern“ am 12. Dezember sowie die Mitmach-Show mit Rudi Rentier und Luki am 13. Dezember um 15 Uhr. K-Pop-Fans erwartet am 20. Dezember von 15 bis 17 Uhr die HUNTR/X-Party mit Rumi, Mira und Zoey aus „K-Pop Demon Hunters“.

Auch die Tradition kommt nicht zu kurz

Am 28. November ziehen ab 18.30 Uhr rund 1.000 Krampusse und Perchten durch die Stadt, am 6. Dezember schauen Nikolaus und Krampus vorbei. Handwerkskunst zeigen der Schmied Raimund Kollreider (11. Dezember) und Steinbildhauer Gottfried Recnik (12. und 13. Dezember). Musikalisch treten von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen (jeweils 18 bis 20 Uhr) unter anderem Blech Gröstel, Herzklopfn, Ivano Albano, Tommy Krabath, Chriss Lind, Tauernwind, die Birdland Jazzband, Melanie Payer und Remo Cesare auf. Zudem gibt es am 17. Dezember das Krippenspiel „Der kleine Trommler“ mit der Sängerrunde St. Peter/Edling und den Schlossbichlern. Am 23. Dezember spielen das Jugendorchester und das Bläserquartett der Stadtkapelle Spittal, bevor am 24. Dezember um 11 Uhr die Jagdhornbläser den Advent abrunden. Gemeinsam mit dem Tourismusverband Spittal geht der Betrieb danach von 26. bis 31. Dezember mit täglichem Programm in die Verlängerung.