Spektakel in Spittal: Einer der größten Krampusläufe Kärntens steht an

Am Samstag, 28. November, ziehen ab 18.30 Uhr Krampusse und Perchten durch die Spittaler Innenstadt. Neben der Brauchtumsshow warten danach auch das Weihnachtsdorf und ein Discozelt am Neuen Platz auf die Besucher.

Die Spittaler Innenstadt verwandelt sich am Samstag, 28. November, ab 18.30 Uhr erneut zum Schauplatz von einem der größten Krampusläufe Kärntens. Laut Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) werden rund 1.000 Krampusse und Perchten mit aufwendigen Kostümen für ein einzigartiges Erlebnis mitten im Herzen von Spittal sorgen. Bei dem Umzug präsentieren die Gruppen ihr Brauchtum und bieten dem Publikum eine abwechslungsreiche Show, durch die Joschi Peharz und Harald Wieser als Moderatoren führen. Im Anschluss sorgt das Spittaler Weihnachtsdorf mit Punsch und regionalen Schmankerln für einen gemütlichen Ausklang, während das Discozelt der Perchtengruppe „Lords of Fire“ am Neuen Platz Partystimmung bietet.