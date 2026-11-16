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/ ©Lara Trinkl
Auf einem Foto in einem 5min.at Beitrag werden zwei Personen lächelnd abgebildet.
Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet die 27-Jährige Australien mit dem Auto.
Wolfsberg
16/11/2026
Reiseerfahrung

Abenteuer nach dem Studium: Kärntnerin erkundet Australiens Küste

Nach ihrem Masterabschluss reist Lara Trinkl (27) mit ihrem Freund durch Australien. Mit dem Auto erkundet das Paar die Küste und erlebt die einzigartige Tierwelt des Landes.

von Lidia Sokolova Das Foto auf www.5min.at zeigt Lidia Sokolova, Redakteurin für die 5 Minuten Redaktion Abteilung Kärnten.
1 Minute Lesezeit(220 Wörter)
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Die 27-Jährige Lara Trinkl feiert ihren Masterabschluss auf besondere Art: gemeinsam mit ihrem Freund reist sie durch Australien, wo besonders die einzigartige Tierwelt sie verzaubert. Bereits drei Wochen nach ihrer Ankunft in Sydney verbrachte das Paar einen Monat in den Grampians. Es kam zu zahlreichen Begegnungen mit Kängurus und zu einem Kennenlernen der vielfältigen Vogelwelt Australiens.

Entlang der Küste

Seitdem reisen sie im Auto entlang der Küste, übernachten auf Campingplätzen und erleben täglich Australiens vielseitige Natur. „Ich bin von jedem Kilometer begeistert“, erzählt Lara, die besonders von Tierbegegnungen mit Emus, Koalas und Dugongs fasziniert ist. Dabei bleiben die Naturfreunde ein wichtiger Teil ihres Lebens: In Österreich arbeitete sie als Routensetzerin in Kletterhallen, wofür sie dort ihre Ausbildung absolvierte und Gleichgesinnte kennenlernte. „Die Ausbildung war fachlich wertvoll und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Nach meiner Rückkehr möchte ich direkt den nächsten Teil absolvieren“, freut sich Lara.

Neue Möglichkeiten in Australien

Ihr Wissen öffnet ihr auch in Australien Türen: Als Gastschrauberin in Kletterhallen finanziert sie ihre Reise mit, knüpft neue Freundschaften und entdeckt geheime Bouldergebiete. Für die 27-Jährige Lara zeigt das Abenteuer, wie Natur und Gemeinschaft verbinden – und hält noch viele weitere Erlebnisse bereit.

Ein Foto in einem 5min.at Beitrag zeigt Australiens Berglandschaft und eine Person, die an einer Klippe klettert.
©Lara Trinkl |
Ihre Ausbildung bei den Naturfreunden ermöglicht der 27-Jährigen nun Einblicke in die australische Kletterszene.
Ein Foto in einem 5min.at Beitrag zeigt einen Koala auf einem Baum.
©Lara Trinkl |
Zahlreiche Tierbegegnungen prägen die Reise durch Australien.
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