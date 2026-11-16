Krampusse ziehen am Samstag durch Wolfsberg

Über 30 Krampus- und Perchtengruppen aus dem In- und Ausland ziehen am Samstag, dem 21. November, durch die Innenstadt von Wolfsberg. Besucher erwartet ein schaurig-schönes Brauchtumsspektakel.

In der Wolfsberger Innenstadt steht am kommenden Samstag wieder das Brauchtum im Mittelpunkt. Mehr als 30 Krampus- und Perchtengruppen kündigten ihr Kommen an. Der Umzug beginnt pünktlich um 18 Uhr am Bleiweißparkplatz. Von dort aus bewegt sich der Zug über den Hohen Platz bis zum Weiherplatz. Entlang dieser Strecke zeigen die Teilnehmenden ihre kunstvoll geschnitzten Masken sowie die traditionellen Gewänder.

Anschließend Krampusparty im Trattlpark

Nach dem offiziellen Lauf geht das Programm im Trattlpark weiter. Dort findet zwischen 19.30 Uhr und Mitternacht eine Krampus- und Perchtenparty statt, bei der DJ DADDY CAT musikalisch durch den Abend führt. Für die Anreise steht den Gästen der Privatparkplatz des FMZ Wolfsberg zwischen 17 und 24 Uhr als Parkmöglichkeit zur Verfügung.