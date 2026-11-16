Ab 16. November: Zwei Kilometer der Silberegger Straße werden erneuert

Ab dem 16. November saniert das Land Kärnten die L82 Silberegger Straße bei Guttaring auf rund zwei Kilometern. Während der Bauzeit wird der Verkehr teilweise einspurig geführt.

Ab dem 16. November wird die L82 Silberegger Straße im Gemeindegebiet von Guttaring aufgrund von starken Rissen und Spurrinnen saniert. Bei rund zwei Kilometern Länge wird eine neue Fahrbahndecke aufgebracht, weiters werden Entwässerung, Bankette und Leiteinrichtungen instandgesetzt. Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber (ÖVP) erklärt, dass 500.000 Euro in die Sanierung investiert werden und betont die wichtige Verbindung der L82 mit dem Görtschitztal für Unternehmen, Arbeiter:innen und Schüler:innen. Für die Bauzeit ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung geplant, der Verkehr wird teilweise einspurig geführt.