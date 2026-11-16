Schwere Vorwürfe in Kärnten: Mann soll Pensionistin missbraucht haben

Schwere Vorwürfe: Ein Mann soll in Kärnten eine 84-jährige Pensionistin vergewaltigt haben, nachdem er ihr Kokain um den Mund schmierte. Am Dienstag steht er vor einem Schöffengericht.

Schockierender Prozess am Landesgericht Klagenfurt: Ein erwachsener Mann muss sich am Dienstag, dem 17. November 2026, vor einem Schöffengericht wegen des Verbrechens der Vergewaltigung verantworten. Laut dem offiziellen Verhandlungsspiegel wird ihm vorgeworfen, am 9. Juli 2026 im Bezirk Völkermarkt eine 84-jährige Frau sexuell missbraucht zu haben. Dem Übergriff soll vorausgegangen sein, dass er der Seniorin gegen ihren Willen Kokain um den Mund schmierte. Die Anklage stützt sich auf Paragraf 201 Absatz 1 des Strafgesetzbuches. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.