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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt das Landesgericht Klagenfurt.
Er ist wegen des Verbrechens der Vergewaltigung angeklagt.
Bezirk Völkermarkt
16/11/2026
Prozess
Gericht

Schwere Vorwürfe in Kärnten: Mann soll Pensionistin missbraucht haben

Schwere Vorwürfe: Ein Mann soll in Kärnten eine 84-jährige Pensionistin vergewaltigt haben, nachdem er ihr Kokain um den Mund schmierte. Am Dienstag steht er vor einem Schöffengericht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Schockierender Prozess am Landesgericht Klagenfurt: Ein erwachsener Mann muss sich am Dienstag, dem 17. November 2026, vor einem Schöffengericht wegen des Verbrechens der Vergewaltigung verantworten. Laut dem offiziellen Verhandlungsspiegel wird ihm vorgeworfen, am 9. Juli 2026  im Bezirk Völkermarkt eine 84-jährige Frau sexuell missbraucht zu haben. Dem Übergriff soll vorausgegangen sein, dass er der Seniorin gegen ihren Willen Kokain um den Mund schmierte. Die Anklage stützt sich auf Paragraf 201 Absatz 1 des Strafgesetzbuches. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

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