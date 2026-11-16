ÖGB-Frauen wählten: Zechner übernimmt Vorsitz in St. Veit/Feldkirchen

Bei der Regionalfrauenkonferenz in Friesach wurde Nicole Zechner zur neuen Vorsitzenden der ÖGB-Frauen St. Veit/Feldkirchen gewählt. Sie setzt sich künftig für faire Arbeitsbedingungen und Gleichstellung ein.

Bei der Regionalfrauenkonferenz in Friesach wurden die Weichen für die künftige Arbeit der ÖGB-Frauen gestellt.

Bei der Regionalfrauenkonferenz in Friesach wurden die Weichen für die künftige Arbeit der ÖGB-Frauen gestellt.

In Friesach wurde Nicole Zechner im Rahmen der Regionalfrauenkonferenz von den ÖGB-Frauen der Region St. Veit/Feldkirchen zur neuen Regionalfrauenvorsitzenden gewählt. Zechner wird sich künftig gemeinsam mit ihren Stellvertreterinnen Ulrike Brenner-Lungkofler und Nina Kaiser für mehr Chancengleichheit, Gleichstellung und faire Arbeitsbedingungen für Frauen in der Region einsetzen.

Erfahrene Arbeitnehmervertreterin in der Leitung

Mit Nicole Zechner übernimmt eine erfahrene Arbeitnehmervertreterin die Leitung der regionalen ÖGB-Frauen. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin ist seit 2019 stellvertretende Betriebsratsvorsitzende im Friesacher Krankenhaus sowie seit 2022 Aufsichtsratsmitglied. Durch ihre langjährige Tätigkeit in der Interessenvertretung und den Abschluss der Sozialakademie sowie der Otto-Möbes-Betriebsrät:innenakademie bringt sie umfassendes arbeits- und sozialpolitisches Fachwissen mit.

©ÖGB Kärnten Nicole Zechner mit ihren Stellvertreterinnen Ulrike Brenner-Lungkofler (rechts) und Nina Kaiser (links).

Ziele und Anliegen

Inhaltlich stehen für die neue Regionalfrauenvorsitzende zentrale Anliegen der ÖGB-Frauen im Mittelpunkt. Auch das Thema Gewalt am Arbeitsplatz liegt Nicole Zechner und den ÖGB-Frauen besonders am Herzen. „Frauen leisten täglich einen unverzichtbaren Beitrag in Beruf, Familie und Gesellschaft. Dafür braucht es faire Bezahlung, bessere Rahmenbedingungen und echte Chancengleichheit. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Anliegen der Arbeitnehmerinnen in der Region sichtbar machen und ihre Interessen konsequent vertreten“, betont Nicole Zechner.