Bis zu 100.000 Euro Zuschuss: Sonderförderung für Kärntens Campingbetriebe

Sonderförderung: Mehr als jede vierte Nächtigung in Kärnten findet auf einem Campingplatz statt. Ab 2027 unterstützt das Tourismusreferates des Landes Betriebe deshalb mit einer Million Euro.

Kärnten führt österreichweit beim Camping-Tourismus. Laut Barbara Ertl, Branchensprecherin der Campingbetriebe in der Wirtschaftskammer Kärnten, entfielen zuletzt 2.501.415 von insgesamt 9.241.212 Nächtigungen auf Campingplätze. „Das entspricht einem Anteil von 27,1 Prozent – mehr als jede vierte Übernachtung findet somit auf einem Campingplatz statt“, so Ertl. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Zuwachs von 0,8 Prozent. Damit diese Position erhalten bleibt, startet ab 2027 die Sonderförderung „INFRASTRUKTUROFFENSIVE.Camping“. Das Tourismusreferat stellt dafür eine Million Euro bereit, die Abwicklung übernimmt der KWF.

Anreiz für Investitionen

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) präsentierte das Programm am Montag gemeinsam mit Ertl. „Der Campingsektor ist ein Kernbereich des Kärntner Tourismus. Unsere Campingwirtschaft prägt mit ihrem naturnahen Angebot ganz wesentlich das Bild Kärntens als nachhaltige und qualitätsorientierte Urlaubsdestination“, erklärte Schuschnig. Gefördert werden Projekte ab 25.000 Euro netto mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss von bis zu 20 Prozent, maximal jedoch 100.000 Euro pro Betrieb.

©LPD Kärnten/Bauer Das Land unterstützt die heimischen Campingplätze jetzt mit einer Infrastruktur-Offensive.

Der Fokus liegt auf drei Bereichen: Sport und Freizeit: Dazu zählen Padel-Tennisanlagen, Rad-Infrastruktur, Grillplätze, Hundefreilaufzonen, Fitness- und Yogaräume sowie Kindererlebnisbereiche.

Dazu zählen Padel-Tennisanlagen, Rad-Infrastruktur, Grillplätze, Hundefreilaufzonen, Fitness- und Yogaräume sowie Kindererlebnisbereiche. Saisonverlängerung und Wellness: Unterstützt werden Aufenthaltsräume, Pools, Saunen, Indoor-Spielplätze, Workation-Areas oder Skiräume, um etwa auch Wintercamping zu stärken.

Unterstützt werden Aufenthaltsräume, Pools, Saunen, Indoor-Spielplätze, Workation-Areas oder Skiräume, um etwa auch Wintercamping zu stärken. Sanitärbereiche: Hierunter fallen Einzelwaschkabinen, Mietkomfortbäder, barrierefreie Kabinen und Kinderbäder.

Impulse für Camping, Handel und Gastronomie

„Mit dem Programm schaffen wir gezielt ein Angebot für die regional verwurzelten und oft familiengeführten Kärntner Campingplätze. Gerade diese Betriebe sollen eine niederschwellige Möglichkeit bekommen, wichtige Investitionen auch umsetzen zu können“, betonte der Landesrat. Da Camper im Umfeld bis zu doppelt so viel ausgeben wie direkt am Platz, profitieren laut Schuschnig auch Gastronomie und Handel in den Regionen.