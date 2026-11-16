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/ ©Egon Rutter / aufgeschnappt.at
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gerhard Satran.
Gastronom Gerhard Satran kandidiert für den Gemeinderat in Ossiach.
Ossiach
16/11/2026
Kandidatur
Exklusiv

Salz und Pfeffer in Ossiach: Promiwirt Satran geht in die Politik

Wenn das keine Überraschung ist: Promiwirt Gerhard Satran, Chef der Stiftsschmiede in Ossiach geht in die Politik. Mit der Liste „Lebensraum Ossiach“ kandidiert er als Spitzenkandidat für den Gemeinderat.

von Manfred Wrussnig Das Foto auf www.5min.at zeigt Manfred Wrussnig, ein erfahrener und langjähriger Journalist bei 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(188 Wörter)
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Zeit hat er ja, denn sein Sohn Florian samt Partnerin Anja hat schon seit einige Zeit den Kochlöffel in der Schmiede übernommen. „Unsere Liste mit mir an der Spitze besteht aus vielen Mitstreitern die aus allen politischen Lagern kommen“, so Satran in einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten. Er legt auch Wert darauf, dass er nur für eine gute Entwicklung in Ossiach eintreten wird und nicht gegen politischen Gegner antritt, denn die wären in Ossiach ohnehin in erster Linie mit sich selber beschäftigt.

Frischer Wind

„Wir wollen einfach zeigen, wo und was man in der Gemeinde besser machen sollte und etwas mehr Demokratie in die politische Szene bringen“, deutet der Koch an. Ideen zu liefern, welche die absolute Mehrheit der FPÖ im Ort knacken und dem politischen Gegner sozusagen die Suppe versalzen könnte. Demnächst will er in Rahmen einer Pressekonferenz in die Schmiede zu Tisch rufen. Was hier Schmackhaftes und Gepfeffertes serviert werden wird, um den Wähler Appetit auf seine Liste zu machen, damit hält er sich noch bedeckt.

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