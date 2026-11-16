Salz und Pfeffer in Ossiach: Promiwirt Satran geht in die Politik

Zeit hat er ja, denn sein Sohn Florian samt Partnerin Anja hat schon seit einige Zeit den Kochlöffel in der Schmiede übernommen. „Unsere Liste mit mir an der Spitze besteht aus vielen Mitstreitern die aus allen politischen Lagern kommen“, so Satran in einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten. Er legt auch Wert darauf, dass er nur für eine gute Entwicklung in Ossiach eintreten wird und nicht gegen politischen Gegner antritt, denn die wären in Ossiach ohnehin in erster Linie mit sich selber beschäftigt.

Frischer Wind

„Wir wollen einfach zeigen, wo und was man in der Gemeinde besser machen sollte und etwas mehr Demokratie in die politische Szene bringen“, deutet der Koch an. Ideen zu liefern, welche die absolute Mehrheit der FPÖ im Ort knacken und dem politischen Gegner sozusagen die Suppe versalzen könnte. Demnächst will er in Rahmen einer Pressekonferenz in die Schmiede zu Tisch rufen. Was hier Schmackhaftes und Gepfeffertes serviert werden wird, um den Wähler Appetit auf seine Liste zu machen, damit hält er sich noch bedeckt.