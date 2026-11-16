Wo die Zeit stillsteht: Weihnachtszauber auf Burg Taggenbrunn

Es ist mit 600 Metern einer der höchst gelegenen Weihnachtsmärkte in Kärnten der sich ausschließlich im Inneren einer Burg befindet. Die Initiatorin Michaela Riedl erzählt 5 Minuten, wie alles begann.

„Träumte schon als Kind davon“

„Eigentlich träumte ich schon als Kind davon, einmal Weihnachten auf einer Burg zu erleben“, schwärmt Michaela. Dass es dann sogar eine werden wird, die ihrer Familie gehört verdankt sie ihrem Vater der sie kaufte und restaurierte. Es war dann auch der Wunsch von Freunden und Besuchern, es auf Taggenbrunn weihnachtlich werden zu lassen. „Lass die Zeit stillstehen – und nimm ein Stück Weihnachtszauber mit nach Hause“, soll das Motto heuer sein.

Funkelnde Lichter, Kunsthandwerk und der Duft von Glühwein

Was die Besucher an den zwei Wochenenden 4. bis 6. und 11. bis 13. Dezember bei freiem Eintritt zu erwarten haben ist Romantik pur die jedes Jahr zur Tradition werden soll: Zwischen jahrhundertealten Mauern, funkelnden Lichtern und dem Duft von Glühwein aus den Weinen des Weinguts Taggenbrunn trifft man auf echtes Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten und ein Adventprogramm für die ganze Familie. Dazu: Von Hand geschnitzt, getöpfert, gewoben und gegossen – echtes Kunsthandwerk, das von Herzen kommt. Jedes Stück ein Unikat. Jede Begegnung ein Geschenk. Stöbern, staunen, genießen – und das eine oder andere Unikat für unter den Christbaum finden.

©Matic Kremžar Es ist mit 600 Metern einer der höchst gelegenen Weihnachtsmärkte in Kärnten der sich ausschließlich im Inneren einer Burg befindet. Die Initiatorin Michaela Riedl erzählt 5 Minuten, wie alles begann.

Die schönste Zeit des Jahres

„Was mir wichtig war, es sollte auch was für die Kinder geboten werden und dazu darf es nicht kalt sein, daher haben wir den Markt auch in das Innere der Burg verlegt“, so Riedl. Aber auch unter dem freien Himmel tut sich in der Zeit was: Am 6. Dezember tummeln sich Perchten und die Althofener Altstadtteufeln am Gelände und am 12. Dezember geht es unter der Begleitung von Alpakas vom Parkplatz weg ab 17 Uhr mit einer Fackelwanderung zur festlich beleuchteten Burg hinauf. Taggenbrunn, wo die alten Mauern Weihnachten erzählen wenn hunderte Lichter in den alten Gemäuern aufleuchten und der Duft von Zimt, Tannengrün und Glühwein durch die Burggassen zieht spätestens dann beginnt die schönste Zeit des Jahres.

Erster Weihnachtszauber auf der Burg Taggenbrunn

Michaele Riedl plant schon für das nächste Jahr, dann könnten es mehr als zwei Wochenenden auf der Burg werden. „Viele kennen die Burg Taggenbrunn durch unsere Festspiele. Mit unserem ersten Weihnachtszauber öffnen wir auch die Türen unseres Festsaals und laden alle Kärntnerinnen und Kärntner ein, die Burg in Weihnachtsstimmung zu erleben. Die Burg Taggenbrunn ist das ganze Jahr einen Ausflug wert: mit unserem Museum, der Gastronomie und dem Burgshop mit Jacques Lemans Uhren, Schmuck und Taggenbrunner Weinen – auch eine schöne Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke zu entdecken. Also: Freunde und Familie mitbringen und gemeinsam genießen. Der Eintritt zum Weihnachtszauber ist frei – wir freuen uns auf euch!“