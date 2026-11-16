Großer Erfolg für Kärntner Schüler: Spittaler Talent zum FC Chelsea eingeladen

Vom BORG Spittal direkt auf den Rasen eines englischen Spitzenclubs: Nachwuchstalent Anton Duregger hat die Trainer des FC Chelsea überzeugt und eine Einladung zu einem exklusiven Sichtungsevent in England erhalten.

Große Freude am BORG Spittal: Anton Duregger aus der Klasse 5S hat mit starken Auftritten bei den „Nike Football Camps“ mit dem FC Chelsea auf sich aufmerksam gemacht. Bereits beim ersten „Talent ID Day“ lieferte der Nachwuchskicker starke Ergebnisse bei den Leistungstests ab und überzeugte damit das Trainerteam.

BORG Spittal verkündet stolz die freudige Nachricht

Das BORG Spittal drückt seine Freude in einem Facebook-Posting aus: „Neben seinem fußballerischen Können stach er dabei vor allem durch seinen großen Einsatz, seine positive Einstellung und sein vorbildliches Fairplay hervor.“ Diese Leistungen blieben nicht unbemerkt.

Einladung ins Trainingszentrum nach England

Als einer von nur wenigen ausgewählten Nachwuchsspielern wurde Duregger nun zu einem exklusiven Talent-Sichtungsevent nach England eingeladen. Dort darf er sein Können im „Cobham Training Centre“, dem offiziellen Trainingszentrum des englischen Spitzenclubs FC Chelsea, erneut unter Beweis stellen. „Lieber Anton, das gesamte BORG Spittal gratuliert dir ganz herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung! Wir wünschen dir eine unvergessliche Zeit und viel Erfolg auf dem Rasen in England“, so die Schule abschließend.