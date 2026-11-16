Die Herbstsaison schlägt sich in den aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) nieder: In Kärnten stiegen die Krankenstände in der vergangenen Woche weiter an.

Krankenstände in Kärnten: Während die Gesamtzahl im Vergleich zum Vorjahr leicht darunter liegt, gibt es bei der echten Grippe einen deutlichen Anstieg, teilt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mit.

Über 12.500 Kärntner im Krankenstand

In der Kalenderwoche 46 meldeten sich in Kärnten insgesamt 12.564 Arbeitnehmer arbeitsunfähig. Damit kletterten die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche (KW 45 mit 12.115 Fällen) weiter nach oben. Im Vorjahresvergleich zeigt sich jedoch ein leichter Rückgang: In der gleichen Woche des Jahres 2025 lagen die gesamten Krankenstände in Kärnten noch bei 13.133 Fällen. Österreichweit zählte die ÖGK in der Kalenderwoche 46 insgesamt 256.949 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen.

Mehr Fälle von echter Grippe als im Vorjahr

Den größten Anteil in Kärnten machen aktuell grippale Infekte aus – hier wurden 2.672 Fälle gezählt (Vorwoche: 2.566; Vorjahr: 2.802). Auffällig ist hingegen der Anstieg bei der echten Grippe (Influenza): Mit 29 gemeldeten Fällen in der Kalenderwoche 46 liegt Kärnten nicht nur über der Vorwoche (23 Fälle), sondern hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (14 Fälle) mehr als verdoppelt. Offiziell gemeldet wurden zudem elf Covid-Fälle. Die ÖGK weist darauf hin, dass Covid-19 seit Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig ist und weniger getestet wird – genauere Einblicke ins Infektionsgeschehen liefert daher das österreichische Abwassermonitoring.

©Österreichische Gesundheitskasse Die Krankenstände sind in Kärnten weiter gestiegen.

ÖGK-Chefarzt rät zur kostenlosen Grippeimpfung

Angesichts der steigenden Werte appelliert ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter an die Bevölkerung, rechtzeitig vorzusorgen: „Die Krankenstandszahlen steigen weiter an. Umso wichtiger ist es, jetzt aktiv Maßnahmen zu setzen, um sich selbst und andere bestmöglich zu schützen.“ Er empfiehlt, auf bewährte Schutzmaßnahmen zu achten und das kostenlose Influenza-Impfangebot zu nutzen, um das Risiko einer Erkrankung sowie schwerer Verläufe zu senken und gesund durch die Wintersaison zu kommen.