Nach einer frostigen Nacht mit Nebel im Klagenfurter Becken wird der Dienstag in Kärnten dank Föhn recht mild. Doch das freundliche Wetter hält nicht bis zum Abend durch.

Der Dienstag wird in Kärnten wolkig, auch könnte es zum Abend hin regnen.

Der Dienstag wird in Kärnten wolkig, auch könnte es zum Abend hin regnen.

Am Dienstagvormittag zeigt sich abseits der klassischen Nebelregionen noch etwas die Sonne, da die Bewölkung teils föhnig auflockert. Stellenweise greift ein lebhafter, föhniger Südwestwind durch und treibt die Werte in die Höhe. Nach Frühtemperaturen um minus 1 Grad steigen die Höchstwerte am Tag auf milde sechs bis zehn Grad.

Leichter Regen am Dienstagabend

„Am Nachmittag verdichten sich die Wolken jedoch, und zum Abend hin setzt von Süden und Westen her leichter Regen ein, der sich in den ersten Nachtstunden etwas ausbreitet“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Regenmengen bleiben dabei aber insgesamt gering.