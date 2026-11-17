In der Nacht auf Dienstag brach in Lamm ein Wohnhausbrand aus. Bereits bei der Alarmierung stand der Dachstuhl in Vollbrand. 120 Einsatzkräfte rückten aus, ein Bewohner und ein Feuerwehrmann benötigten medizinische Versorgung.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr stand in der Nacht auf Dienstag bei einem Wohnhausbrand in Lamm (Bezirk Wolfsberg) in Kärnten im Einsatz. Die Alarmierung erfolgte um 2.19 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand.

Acht Feuerwehren im Einsatz

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend einen umfassenden Außenangriff ein. Auch der Teleskopmast 37 der Feuerwehr Wolfsberg wurde zur Brandbekämpfung eingesetzt. Insgesamt standen acht Feuerwehren mit 18 Fahrzeugen und 120 Personen im Einsatz. Neben Schönweg und St. Andrä rückten auch die Feuerwehren Pölling, Kollnitz, Maria Rojach, St. Paul, Wolfsberg und Griffen aus.

©Bezirksfeuerwehrkommando Wolfsberg Großbrand fordert Feuerwehren im Bezirk Wolfsberg. ©Bezirksfeuerwehrkommando Wolfsberg 120 Feuerwehrleute standen bei dem Brand im Einsatz.

Löschwasser musste herangeschafft werden

Eine besondere Herausforderung stellte die Wasserversorgung dar: Da vor Ort kein Löschwasser verfügbar war, organisierten die Einsatzkräfte einen Pendelverkehr mit mehreren Tanklöschfahrzeugen. Das benötigte Wasser wurde vom Ort Schönweg zum Brandobjekt transportiert. Die Maßnahmen zeigten laut Feuerwehr bereits erste Wirkung.

Bewohner und Feuerwehrmann medizinisch versorgt

Bei dem Einsatz mussten ein Bewohner des Hauses sowie ein Feuerwehrmann medizinisch durch den Rettungsdienst versorgt werden. „Der Einsatz dauert noch an“, hieß es um kurz vor 4 Uhr vom Bezirksfeuerwehrkommando Wolfsberg. Wie groß der Schaden ist und wie es zu dem Brand kam, ist aktuell noch nicht bekannt.