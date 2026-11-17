Nach einem Unfall, bei dem sich ein Achtjähriger das Handgelenk gebrochen hatte, verweigerte die Versicherung zunächst die Auszahlung der vereinbarten Unfallleistung.

Erst nach Intervention durch die Arbeiterkammer Kärnten bekam die Familie des Kindes die ihr zustehenden knapp 4.300 Euro. „Hätte die Familie die Ablehnung einfach so hingenommen, wäre sie um mehrere Tausend Euro gekommen. Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, Versicherungsentscheidungen nicht ungeprüft hinzunehmen und bei Unklarheiten die kostenlose Beratung der AK in Anspruch zu nehmen“, sagt AK-Präsident Günther Goach.

Versicherung weigerte sich zur Zahlung

Der Volksschüler hatte sich bei einem Unfall das Handgelenk gebrochen. Die Versicherung zahlte für den Knochenbruch, die Unfallkosten und die Begleitperson während des Krankenhausaufenthaltes. Von den knapp 4.300 Euro aus der vereinbarten Direktleistung, also dem fixen Geldbetrag für die konkrete Verletzung, fehlte jedoch vorerst jede Spur. Als Begründung verwies das Versicherungsunternehmen auf Arztunterlagen, in denen fälschlicherweise ein Unterarmbruch vermerkt war, der durch die Polizze nicht abgedeckt gewesen wäre.

Konsumentenschutz hilft

Doch die Eltern ließen sich nicht so leicht abspeisen und wandten sich umgehend an den Konsumentenschutz der AK Kärnten. „Gerade bei Versicherungsfällen kommt es auf jedes Detail an. Wenn in medizinischen Unterlagen eine andere Verletzung bezeichnet wird als jene, die tatsächlich vorliegt und vom Versicherungsschutz umfasst ist, kann das weitreichende Folgen haben. Wir haben interveniert und konnten erreichen, dass die Familie die ihr zustehenden knapp 4.300 Euro doch noch bekommt“, erklärt AK-Konsumentenschützerin Kathrin Halbherr.