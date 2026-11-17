Erdbeben nahe der Grenze: „Schrank und Bett haben gewackelt“
Heute, 17. November, gab es in Italien, in der Nähe von Gemona del Friul, ein Erdbeben. Dieses wurde auch in Arnoldstein gespürt.
In Italien, bei Gemona del Friuli, gab es heute gegen 9 Uhr ein Erdbeben, meldet die GeoSphere Austria. Dieses wurde auch in Arnoldstein wahrgenommen: „Schrank und Bett haben ordentlich gewackelt“, meldet eine 5 Minuten Leserin.
Erdbeben auch in Kärnten gespürt
Die Stärke des Erdbebens liegt bei einer Magnitude von 3,5. Bei dieser Stärke gilt ein Erdbeben als leicht bis mäßig, es ist im Umkreis des Epizentrums zwar deutlich spürbar, führt in der Regel aber zu keinen größeren Schäden an Gebäuden. Über mögliche Beschädigungen oder weitere Meldungen aus anderen Kärntner Gemeinden ist derzeit noch nichts bekannt. Hast du es auch gespürt?
|Datum:
|17.11.2026
|Herdzeit(UTC):
|07:54:55,8
|Herdzeit(MEZ):
|08:54:55,8
|Magnitude:
|3,5 (ml)
|Herdtiefe:
|8 km
|Epizentrum:
|46,41°N 13,11°O
|Entfernungen:
|14 km N von Gemona del Friuli
54 km SSO von Lienz
20 km O von Villa Santina
31 km SSO von Kötschach-Mauthen
31 km SW von Hermagor