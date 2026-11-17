Heute, 17. November, gab es in Italien, in der Nähe von Gemona del Friul, ein Erdbeben. Dieses wurde auch in Arnoldstein gespürt.

In Italien, bei Gemona del Friuli, gab es heute gegen 9 Uhr ein Erdbeben, meldet die GeoSphere Austria. Dieses wurde auch in Arnoldstein wahrgenommen: „Schrank und Bett haben ordentlich gewackelt“, meldet eine 5 Minuten Leserin.

Erdbeben auch in Kärnten gespürt

Die Stärke des Erdbebens liegt bei einer Magnitude von 3,5. Bei dieser Stärke gilt ein Erdbeben als leicht bis mäßig, es ist im Umkreis des Epizentrums zwar deutlich spürbar, führt in der Regel aber zu keinen größeren Schäden an Gebäuden. Über mögliche Beschädigungen oder weitere Meldungen aus anderen Kärntner Gemeinden ist derzeit noch nichts bekannt. Hast du es auch gespürt?

Datum: 17.11.2026 Herdzeit(UTC): 07:54:55,8 Herdzeit(MEZ): 08:54:55,8 Magnitude: 3,5 (ml) Herdtiefe: 8 km Epizentrum: 46,41°N 13,11°O Entfernungen: 14 km N von Gemona del Friuli

54 km SSO von Lienz

20 km O von Villa Santina

31 km SSO von Kötschach-Mauthen

31 km SW von Hermagor

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 10:09 Uhr aktualisiert