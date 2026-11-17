Allein am vergangenen Freitag wurden beim Landesgericht Klagenfurt gleich neun entsprechende Anträge eingebracht, die jedoch allesamt mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wurden. Für die Betroffenen herrscht nun völlige Unklarheit darüber, wie es mit der Betreuung ihrer Liegenschaften weitergeht und was mit ihren eingezahlten Mitteln passiert ist.

Strafrechtliche Untersuchungen laufen

Auslöser der Turbulenzen sind laufende strafrechtliche Untersuchungen gegen den Verantwortlichen hinter drei zahlungsunfähigen Klagenfurter Verwaltungsgesellschaften. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, zumindest 830.000 Euro unrechtmäßig von den Konten der Wohnungseigentümergemeinschaften auf eigene Geschäftskonten verschoben zu haben. Zur Klärung der genauen Finanzflüsse wurde bereits ein Gutachter eingeschaltet. Für den Unternehmer gilt die Unschuldsvermutung.

Plötzlicher Wegfall der Verwaltung

Die Verunsicherung spiegelt sich auch bei der Arbeiterkammer Kärnten wider, wo bereits Anfragen aus rund 30 verschiedenen Wohnanlagen eingegangen sind. Wie AK-Experte Michael Tschamer gegenüber dem ORF erklärte, führt die Insolvenz einer Hausverwaltung dazu, dass die betroffenen Eigentümergemeinschaften schlagartig ohne Verwalter dastehen und automatisch in die Selbstverwaltung übergehen. Ab diesem Moment liegt es in der eigenen Verantwortung der Bewohner, laufende Zahlungen abzuwickeln und notwendige Services für das Gebäude sicherzustellen.

Fehlende Dokumente erschweren Aufklärung

Besonders in weitläufigen Wohnanlagen erweist sich diese Übergangsphase als äußerst komplex, da häufig nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, welche Verträge, Dokumente und Bankkonten rechtmäßig den Eigentümern zuzuordnen sind. Diese Problematik zeigte sich bereits in einer anderen Klagenfurter Wohnsiedlung: Dort stellte sich laut Miteigentümer Dieter Pfeiffer erst nach rund zwei Jahren heraus, dass Gelder vom Rücklagenkonto zweckwidrig verwendet wurden und Beträge fehlen. Da wesentliche Belege unauffindbar sind, lässt sich der exakte finanzielle Verlust dort bis heute nicht beziffern, obwohl inzwischen erfolgreich ein neuer Verwalter engagiert wurde.

Experten raten zu raschem Handeln

Um im aktuellen Fall Klarheit über die Zuordnung der Bankkonten zu gewinnen, empfiehlt Tschamer eine umgehende Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Masseverwalter. Zudem legt die Arbeiterkammer den betroffenen Eigentümergemeinschaften nahe, sich schnell abzustimmen und, insbesondere bei größeren Objekten, zügig eine neue Hausverwaltung zu beauftragen. Bleiben nämlich grundlegende Pflichten wie der Winterdienst oder die Schneeräumung auf Gemeinschaftsflächen liegen, drohen den Eigentümern im Schadensfall empfindliche Haftungsrisiken. Bis die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abgeschlossen sind, bleibt für die Bewohner jedoch ungewiss, wann sie wieder vollen Zugriff auf ihre Gelder und Antworten auf die offenen Fragen erhalten.