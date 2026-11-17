Wenn Glocken klingen, kunstvoll geschnitzte Masken durch die Straßen ziehen und der Nikolaus mit seinen Engeln die Besucher begrüßt, ist es wieder so weit. Der Bartl-Umzug findet statt.

Am Samstag, dem 5. Dezember 2026, um 19 Uhr lädt die Herzogstadt zum traditionellen St. Veiter Bartl-Umzug. Die Gäste dürfen sich auf ein eindrucksvolles Brauchtumserlebnis freuen, das Tradition, Gemeinschaft und Sicherheit miteinander verbindet.

So ist der Ablauf

Der Brauchtumsumzug startet heuer im Kreuzungsbereich Villacher Straße/Bürgergasse auf Höhe der Zufahrt zur Blumenhalle. Durch die Verlegung des Startpunktes verlängert sich die Umzugsstrecke um fast 200 Meter und bietet Besucher:innen wie Teilnehmer:innen noch mehr Platz für das traditionelle Spektakel. Von der Blumenhalle führt die Route über die Villacher Straße und die Ossiacher Bundesstraße (B94) bis zur Hrust-Kreuzung (Kreisverkehr/Uhren Greiner). Anschließend ziehen die Brauchtumsgruppen über den Herzog-Bernhard-Platz, wo sich die beliebte Kinderzone befindet. Beim sogenannten Lügenbrückl, dem Übergang vom Unteren Platz zum Hauptplatz, endet der Kinderbereich. Den stimmungsvollen Abschluss bildet der Einzug auf den Hauptplatz. Dort präsentieren sich die teilnehmenden Gruppen am Showbogen, begleitet von Moderator Seppi Rukavina, dem Publikum. Die Blumenhalle samt Parkplatz dient wieder als Sammel- und Aufstellungsbereich für die Teilnehmer:innen. Für Zuschauer:innen beginnt die Umzugsstrecke ab Höhe Schauraum der Tischlerei Prasser in der Villacher Straße.

25 Gruppen

Bis zu 500 Brauchtumsteilnehmer aus dem gesamten Bezirk nehmen heuer am St. Veiter Bartl-Umzug teil. Neben bekannten Gruppen dürfen sich die Besucher:innen auch auf neue Teilnehmer:innen freuen, die sich erstmals in der Herzogstadt präsentieren. Eine besondere Premiere feiert die Kindergruppe „Glantaler Nebelkrampusse“. Rund 15 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren zeigen, dass die Begeisterung für das Kärntner Brauchtum bereits bei den Jüngsten beginnt. Traditionell wird der Umzug vom Nikolauswagen angeführt. Begleitet von Weihnachtsengeln verteilt der Nikolaus entlang der Strecke wieder gefüllte Nikolaussackerl mit weihnachtlichen Köstlichkeiten an die großen und kleinen Besucher:innen. Anschließend folgen die Brauchtumsgruppen in ihrer festgelegten Reihenfolge. Für zusätzliche Gemütlichkeit sorgen die örtlichen Wirt:innen, die entlang der Umzugsstrecke mit warmen Getränken zum Zuschauen einladen.

Schaurig schön statt furchteinflößend – die Kinderzone begeistert

Die eigens geschaffene Kinderzone am Herzog-Bernhard-Platz hat sich seit ihrer Einführung als echter Publikumsmagnet etabliert und ist mittlerweile ein fester Bestandteil des St. Veiter Bartl-Umzuges. Hier können Familien das traditionelle Treiben in einer ruhigen, familienfreundlichen Atmosphäre erleben. Die Besucher:innen haben die Möglichkeit, die beeindruckenden Fellkostüme und kunstvoll geschnitzten Holzmasken aus der Nähe zu bestaunen. Auch das eine oder andere Erinnerungsfoto mit einem schaurig schönen Bartl oder einem Weihnachtsengel bietet sich hier an. „Der Bartl ist ein Teil des Kärntner Brauchtums und wir möchten, dass auch die Kleinsten dieses Erlebnis angstfrei erleben können“, betont Bürgermeister Martin Kulmer.

Rund 90 Einsatzkräfte und Helfer sorgen für einen sicheren Ablauf

Hinter dem Bartl-Umzug steht ein eingespieltes Zusammenspiel zahlreicher Beteiligter. Gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz, Stadtgemeinde und weiteren Verantwortlichen bildet sich ein Veranstaltungsstab von rund 90 Personen. Die Vorbereitungen beginnen bereits frühzeitig – bereits parallel zu den Nachbesprechungen des St. Veiter Wiesenmarktes erfolgen die ersten Abstimmungen. Die zentrale Sanitätshilfestelle und der Einsatzstützpunkt des Roten Kreuzes befinden sich auch heuer wieder im Erdgeschoss des Rathauses St. Veit an der Glan.

Wichtige Verkehrsinformationen – Straßensperren ab 18 Uhr

Aufgrund des Bartl-Umzuges kommt es am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan zu vorübergehenden Straßensperren. Die Hauptverbindungsstraßen sowie die betroffenen Innenstadtbereiche werden ab 18 Uhr gesperrt. Je nach Straßenabschnitt gelten unterschiedliche Sperrzeiten.

Diese Straßenabschnitte sind gesperrt: Von 18 bis 22 Uhr sind folgende Straßenabschnitte gesperrt: Ossiacher Straße (B94): vom Jägersteig bis zur Hrust-Kreuzung

Zollfeld Straße: zwischen Landstraße und B94

Waagstraße (Wimitzer Straße L67): zwischen Sonnwendgasse und B94

Bachsteig: ab der Zufahrt zum Parkplatz des Fitnessstudios YOU!FIT bis zur B94

Marktstraße: ab der Hofzufahrt Marktstraße 2 bis zur B94 Von 18 bis 22:30 Uhr sind folgende Innenstadtbereiche gesperrt: Unterer Platz: vom Schillerplatz bis zum Hauptplatz

Hauptplatz: vom Unteren Platz bis zur Dr.-Karl-Domenig-Straße

Dr.-Karl-Domenig-Straße: vom Hauptplatz bis zur Kreuzung Waagstraße (L67)

Spitalgasse: von der Grabenstraße bis zum Hauptplatz

Herzog-Bernhard-Platz: auf der gesamten Länge Hrust-Kreuzung: Die Kreuzung bleibt für den wechselseitigen Verkehr halbseitig befahrbar.

Umleitungen und eingeschränkte Zufahrten

Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen über die Schießstattallee, Schützenstraße, Zollfeld Straße sowie Lastenstraße und Völkermarkter Straße umgeleitet. Mit Verkehrsbehinderungen und Umleitungen ist insbesondere im Bereich Schießstattallee/Villacher Straße, Oktober-Platz-Kreuzung sowie B94/Hrust-Kreuzung zu rechnen. Die Zufahrt in Richtung Kirchplatz/Kirchgasse sowie zum ehemaligen Feuerwehrtor ist bis 18 Uhr eingeschränkt möglich und ab 18 Uhr gesperrt. Die Straßensperren gelten jeweils für die Dauer der Veranstaltung.

Aufbauarbeiten ab 14 Uhr – kurzzeitige Sperren bereits tagsüber

Ab ca. 14 Uhr beginnen die Vorbereitungsarbeiten entlang der Umzugsstrecke. Deshalb ist am Veranstaltungstag auch außerhalb der offiziellen Sperrzeiten mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen zu rechnen. Der abgesperrte Umzugsbereich bleibt bis 18 Uhr an ausgewählten Gitteröffnungen für Fußgänger passierbar. Besonderer Hinweis zum Lügenbrückl: Aufgrund von Aufbauarbeiten wird die Zufahrt zum Hauptplatz ca. zwischen 13 und 15 Uhr vorübergehend