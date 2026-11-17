Gute Nachrichten für Wohnungssuchende in Kärnten: Die Landesregierung hat am Dienstag grünes Licht für zwei weitere geförderte Wohnbauprojekte in den Bezirken Villach-Land und Feldkirchen gegeben.

In der heutigen Regierungssitzung wurden neben 21 Akten zu unterschiedlichen Bereichen auch zwei zum Thema Wohnbau bzw. leistbares Wohnen beschlossen. „Leistbarer Wohnraum ist für uns ein ganz zentrales Thema: Wir wollen in allen Regionen und für alle Generationen Wohnraum schaffen“, erklärte Landeshauptmann Daniel Fellner – und er informierte darüber, dass aktuell „rund 600 neue Wohnungen jährlich im gemeinnützigen Wohnbau in Kärnten entstehen“. Wie LH Fellner betonte, würde man „dabei sehr genau darauf schauen, was die Menschen und die Gemeinden vor Ort brauchen.“

In Velden

In der heutigen Regierungssitzung wurden auf Antrag von Wohnbaureferentin Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig zwei weitere geförderte Wohnbauprojekte beschlossen: „In Velden entstehen 24 Mietwohnungen mit Gesamtbaukosten von rund 6,7 Millionen Euro. Das ist aber nur die erste Baustufe. Langfristig werden dort 60 Wohnungen und ein Kindergarten entstehen“, sagte der Landeshauptmann.

Auch in Steindorf

In Steindorf am Ossiacher See entstehen zehn neue Wohnungen um rund 2,5 Millionen Euro. „Unser Anspruch ist ein Kärnten, in dem sich die Menschen gutes Wohnen leisten können – in der Stadt genauso wie auf dem Land, in jeder Lebensphase und mit unterschiedlichen Bedürfnissen“, halten LH Fellner und LHStv.in Schaunig fest.