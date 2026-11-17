„Ich habe die Medien bereits am Freitag darüber informiert, dass es dazu eine Stellungnahme seitens des Landes geben wird“, sagte Landeshauptmann Daniel Fellner bei der heutigen Pressekonferenz im Anschluss an die Regierungssitzung. „Während die Netzkosten überall sonst in Österreich sinken, sollen sie in Kärnten – außer Klagenfurt – um fast 10 Prozent steigen. Das ist weder zumutbar noch erklärbar.“ Und genau da würde die Stellungnahme ansetzen – „bei der Erklärung bzw. bei Veröffentlichungspflichten, denen unzureichend nachgekommen wurde, und bei der fehlenden Kostentransparenz“, betonte LH Fellner.

Kritik

„Wie kommt man zu diesen Netztarifen? Es gibt keine Grundlagen, aus denen die Berechnung oder die Methodik der Berechnung nachzuvollziehen wäre – weder aus dem Begutachtungsentwurf noch aus den Erläuterungen zum Begutachtungsentwurf noch aus anderen öffentlich zugänglichen Quellen ist herauszulesen, wie und warum sich die Kosten so, wie sie geplant sind, ergeben“, kritisierte der Landeshauptmann. Das heißt: „Es fehlen die Erklärung, die Erläuterung und die Berechnungsgrundlage. Also keine Rede von Transparenz“, so Fellner.

‚Eigeninterpretation‘ der E-Control“?

Der zweite Punkt, an dem die Stellungnahme ansetze, sei die regionale und unsolidarische Verteilung der Netzkosten. Die von der E-Control vorgenommene „regionenbezogene“ Umverteilung der Kosten zum Netzausbau sei weder durch das ElwG noch durch EU-Recht vorgesehen. „Sie ist sozusagen ‚Eigeninterpretation‘ der E-Control“, sagte der Landeshauptmann. „Und sie ist – laut eingeholter Rechtsmeinung – falsch. Warum? Weil der Netzausbau ja nicht nur für Kärnten alleine erfolgt: Er ist österreichweit notwendig. Die Energiewende und der damit verbundene Netzausbau sind eine österreichweite gemeinsame Aufgabe.“ Das wiederum heißt, dass das sogenannte „Verursacherprinzip“ in diesem Zusammenhang österreichweit zu sehen sei und nicht ausschließlich regional verstanden werden dürfe. „Vom Netzausbau profitiert ja das gesamte österreichische Stromsystem. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den ich immer wieder hervorstreiche: Kärnten baut aus und liefert – ganz Österreich profitiert davon – aber Kärnten alleine soll die Kosten tragen“, so LH Fellner.

Übertragungsnetztarife in Deutschland

Der Landeshauptmann verwies in diesem Zusammenhang auf Deutschland – „da ist man uns bereits einen Schritt voraus: Deutschland hat die Übertragungsnetztarife bereits vereinheitlicht.“ Und zwar mit genau jenem Argument, auf das auch der Landeshauptmann setzt: Dass nämlich die Energiewende eine bundesweite, gesamtstaatliche Aufgabe sei, die nicht zu Lasten derjenigen Regionen gehen darf, in denen gute Erzeugungsbedingungen für Strom aus erneuerbaren Energien bestehen. LH Fellner informiert über Stellungnahme des Landes im Begutachtungsverfahren der E-Control zu den neuen Netztarifen – „Ich werde jede Möglichkeit nutzen, um gegen diese unfaire Preiserhöhung vorzugehen“.

Statement der Grünen:

„Die Stellungnahme des Landes zu den Netzkosten bei der E-Control ist eine politische Pflichtübung, und die kommt reichlich spät. Denn eines ist klar: Eine Stellungnahme allein wird die Stromrechnung der Kärntnerinnen und Kärntner nicht senken. Die Menschen wollen wissen, was am Ende tatsächlich auf sie zukommt. Landeshauptmann Fellner muss jetzt konkret sagen, wie er die Erhöhung verhindern oder zumindest spürbar abfedern will“, sagt Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, zur angekündigten Stellungnahme des Landes, die sich insbesondere mit der fehlenden Kostentransparenz und der unsolidarischen Verteilung der Netzkosten befassen soll. „Und ganz ehrlich: Wo war die SPÖ in den vergangenen Jahren? Sie trägt seit Jahren Regierungsverantwortung in Kärnten. Jetzt, wo die nächste Tariferhöhung droht, und die viel zu lange aufgeschobenen Investitionen in Stromnetze spürbar werden, wird plötzlich Druck gemacht. Es darf jedenfalls nicht sein, dass die Kärntner Haushalte und Betriebe jetzt die Rechnung für Versäumnisse der Politik bezahlen“, so Voglauer.

Team Kärnten:

In einer Reaktion auf die heutige Regierungssitzung kündigt Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer in seiner Funktion als Klubobmann Landtagsinitiativen des Team Kärnten bezüglich der Causa Netzkosten an: „Einerseits wollen wir mit einem Dringlichkeitsantrag Druck in Richtung einheitlicher Netzgebühren in ganz Österreich machen und eine diesbezügliche bundesweite Durchrechnung erreichen. Andererseits wollen wir umfassende Transparenz von Seiten der Landesregierung haben, insbesondere, seit wann diese von der geplanten dramatischen Erhöhung Bescheid weiß. Dass man erst aus den Medien davon erfahren haben möchte, ist wenig glaubwürdig.“ Eine Netzgebühren-Erhöhung von zehn Prozent seit laut Köfer ein absolutes No-Go: „Unser Bundesland leidet bereits jetzt unter den höchsten Netzgebühren. Die Kärntner Bevölkerung darf nicht länger schlechter behandelt werden als jene aus anderen Bundesländern. In einem so kleinen Land wie Österreich braucht es nicht überall unterschiedliche Netztarife, sondern eine bundesweite Durchrechnung.“

