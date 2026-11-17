Mit der Novelle passt das Land Kärnten die Regeln für die heimische Jägerschaft an neue Bedingungen an. Die Verordnung legt Schuss- und Schonzeiten sowie erlaubte Jagdmethoden fest. „Es ist praktisch der Vollzugsleitfaden für die Kärntner Jägerinnen und Jäger, den wir nun an aktuelle Gegebenheiten anpassen“, erklärt Jagdreferent Martin Gruber (ÖVP). Ein zentrales Ziel besteht darin, junge Bäume vor Verbiss- und Schälschäden zu schützen, was besonders bei Aufforstungen nach Stürmen oder Borkenkäferbefall entscheidend ist. Gleichzeitig sollen heimische Tiere bewahrt und invasive Arten eingedämmt werden.

Bejagung des Goldschakals erlaubt

Deshalb bleibt die Bejagung des Goldschakals vom 1. Oktober bis zum 15. März weiterhin erlaubt. Das Tier gilt europaweit als ungefährdet, sein Lebensraum wuchs seit 2016 um rund 46 Prozent. Auch in Kärnten vermehren sich bereits mehrere Rudel, und seit 2021 sind Risse an Nutztieren belegt. „Die Zahlen zeigen, dass die Population des Goldschakals dynamisch ansteigt und Eingriffe somit notwendig sind“, betont der Landeshauptmannstellvertreter.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Neue Jagdzeiten für Dam- und Muffelwild

Deutlich ausgeweitet werden hingegen die Jagdzeiten für Dam- und Muffelwild, da beide Arten den Baumbestand stark schädigen. Das nicht heimische Damwild stammt meist aus Gehegen, breitet sich aber stark aus. Künftig gelten für diese Tiere dieselben Fristen wie beim Rotwild: Schmalspießer und Schmaltiere sind ab 1. Mai freigegeben, Tiere und Kälber ab 1. Juli und Hirsche wie bisher ab 1. August. Beim Muffelwild dürfen junge Widder, Schmalschafe sowie nicht tragende und nicht führende Schafe nun ebenfalls bereits ab 1. Mai statt erst ab 1. Juli erlegt werden. Zudem enthält das Regelwerk neue Vorgaben zu Kasten-, Wipp- und Conibaerfallen.

Neuer Beschluss

Abschließend verweist Gruber auf die Bedeutung dieser Maßnahmen für den Forst: „Tatsache ist, der Wald von morgen braucht heute bereits ein professionelles Jagdmanagement. Nicht nur eine Wiederbewaldung nach einem Sturm, sondern auch jede Art des Waldumbaus im Hinblick auf den Klimawandel brauchen eine verantwortungsvolle Jagd.“ Die Beschlüsse sichern laut dem Referenten eine nachhaltige Waldbewirtschaftung im Bundesland.