Fast sechs von zehn Kärntnern waren bereits in einen Rechtsstreit verwickelt. Damit liegt unser Bundesland österreichweit an der Spitze. Besonders häufig kracht es am Arbeitsplatz.

Kärntner haben im Bundesländervergleich die meiste eigene Erfahrung mit Rechtsstreitigkeiten: 59 % waren selbst schon einmal Kläger oder Beklagter (österreichweit: 47 Prozent).

Kärntner haben im Bundesländervergleich die meiste eigene Erfahrung mit Rechtsstreitigkeiten: 59 % waren selbst schon einmal Kläger oder Beklagter (österreichweit: 47 Prozent).

Die Kärntner haben offenbar keine Scheu vor dem Gerichtssaal! Wie eine aktuelle Rechtsschutz-Studie der Helvetia Versicherung zeigt, waren bereits 59 Prozent der Befragten im südlichsten Bundesland zumindest einmal Kläger oder Beklagte. Österreichweit liegt dieser Wert bei lediglich 47 Prozent. Damit sind die Kärntner Spitzenreiter im Bundesländervergleich.

Studienergebnis Kärntner haben im Bundesländervergleich die meiste eigene Erfahrung mit Rechtsstreitigkeiten: 59 Prozent waren selbst schon einmal Kläger oder Beklagter.. Österreichweit sind es 47 Prozent.

Besonders häufig kracht es mit dem Chef

Brisant: Besonders oft landen Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber vor Gericht. Unter jenen Kärntnern, die bereits selbst geklagt haben, waren Streitigkeiten mit dem aktuellen oder ehemaligen Chef mit 35 Prozent besonders häufig. Österreichweit liegt dieser Anteil bei nur 19 Prozent. Auch bei Vertragsstreitigkeiten geht es in Kärnten heiß her: 34 Prozent der Kläger waren davon betroffen, während es österreichweit lediglich 21 Prozent sind.

Neun von zehn sagen: Recht muss man sich leisten können

Doch wer vor Gericht zieht, braucht offenbar nicht nur gute Nerven, sondern auch das nötige Kleingeld. Ganze 92 Prozent der befragten Kärntner sind überzeugt, dass eine Klage vor allem eine Frage der finanziellen Möglichkeiten ist. Nirgendwo sonst in Österreich ist diese Ansicht so weit verbreitet. 74 Prozent empfinden die finanziellen Belastungen eines Rechtsstreits als hoch. Und fast drei Viertel (73 Prozent) fürchten, einen Prozess zu verlieren – ebenfalls der höchste Wert im Bundesländervergleich.

Trotz allem wollen Kärntner lieber Frieden

Überraschend ist allerdings: Obwohl die Kärntner besonders viel Erfahrung mit Rechtsstreitigkeiten haben, möchten die meisten einen Gang vor Gericht lieber vermeiden. 83 Prozent bevorzugen es, Konflikte direkt zu klären. Gleichzeitig haben die Menschen im südlichsten Bundesland österreichweit am wenigsten Angst davor, selbst klagen zu müssen oder verklagt zu werden. Nur 41 Prozent äußern entsprechende Befürchtungen. Dass die Streitlust insgesamt zunimmt, glauben hingegen viele: 81 Prozent der Kärntner sind überzeugt, dass es heute mehr Rechtsstreitigkeiten gibt als noch vor zehn Jahren.

Auch künstliche Intelligenz wird zum Rechtsberater

Immer mehr Menschen holen sich bei rechtlichen Fragen Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Unter den Kärntnern, die KI-Anwendungen nutzen, haben bereits 35 Prozent diese auch für Informationen rund um rechtliche Themen oder Rechtsschutzversicherungen verwendet. Bemerkenswert: 79 Prozent dieser Nutzer fühlen sich dadurch gut vorinformiert – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Auch bei der Absicherung haben die Kärntner die Nase vorn: 77 Prozent der Haushalte verfügen laut Studie über eine Rechtsschutzversicherung. Österreichweit sind es 71 Prozent. Die repräsentative »Helvetia-Rechtsschutzstudie« des Marktforschungsinstituts

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 14:44 Uhr aktualisiert