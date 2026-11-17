Preise eingebrochen: Kärntens Schweinebauern in der Krise
Massive Preisstürze stürzen Kärntens Schweinebauern aktuell in eine Krise. Die Kärntner Landwirtschaftskammer und der Verband der Schweinebauern reagieren nun mit einem sechsteiligen Forderungskatalog.
Die heimischen Schweinehalter stehen unter massivem Druck – 5 Minuten berichtete. Während die Marktpreise in den vergangenen Wochen auf ein Rekordtief von 1,35 Euro pro Kilogramm gefallen sind, steigen die Ausgaben für Treibstoff, Futter und Dünger enorm an. Zusätzlich verschärft eine historische Dürre die Situation auf den Höfen. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Kilopreis noch bei über 1,80 Euro, 2023 sogar bei mehr als 2,40 Euro. Verantwortlich für diesen Absturz sind billige Importe aus dem Ausland. Besonders Spanien drückt den europäischen Markt: Weil dem größten Produzenten Europas wegen der Afrikanischen Schweinepest der Export nach China verwehrt bleibt, landet das Fleisch zu Tiefstpreisen in Europa.
Sechs-Punkte-Forderungspaket
„Gibt es für die Betriebe keine Perspektive, ist die Versorgungssicherheit mit heimischem Qualitätsschweinefleisch in Gefahr“, warnt Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber. Eine kostendeckende Produktion sei unmöglich, erst recht angesichts teurer gesetzlicher Umbauten. Martin Egger, Obmann des Verbandes der Kärntner Schweinebauern, richtet einen klaren Appell an den Handel und die Verarbeiter, wieder verstärkt auf heimische Ware zu setzen. Um das Überleben der Höfe zu sichern, legen Huber und Egger nun sechs konkrete Forderungen vor.
Forderungskatalog
- Klare Herkunft: Eine einheitliche Herkunftskennzeichnun für Gastronomie, Hotellerie und verarbeitete Produkte wie Wurst.
- Heimische Ware in in öffentlichen Einrichtungen: Kindergärten, Schulen, Nachmittagsbetreuungseinrichtungen mit Verpflegung, Pflegeheime, Krankenhäuser, Kasernen usw. sollten zur Verwendung heimischer Lebensmittel verpflichtet werden.
- Weniger Bürokratie: Viele Betriebe müssen in den nächsten Jahren aufgrund der Vorgaben der 1. Tierhalteverordnung ihre Stallungen um- bzw. neu bauen. Langwierige Behördenwege mit verschiedensten Gutachten erschweren und verzögern dringende Bauvorhaben.
- Garantien für Tierwohl: Fixe Abnehmer und Zuschläge auch für junge Hofübernehmer, die in höhere Standards investieren wollen.
- Mehr Fördergeld: Höhere Investitionszuschüsse und Obergrenzen für teure Umbauten, etwa wegen gesetzlicher Änderungen und dem Auslaufen von Übergangsfristen, wie etwa Abferkelbuchten, Änderungen in der Gruppenhaltung, mehr Platzangebot in der Ferkelaufzucht, strukturierte Buchten und das Ende des Vollspaltenbodens.
- Planungssicherheit: Keine ständigen Änderungen in den gesetzlichen Anforderungen. Gerade bauliche Investitionen haben eine lange Abschreibungsdauer. Hier bedarf es Planungssicherheit, sodass die neu- und umgebauten Stallungen zumindest für die gesamte Abschreibungsdauer zu den zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme geltenden gesetzlichen Bedingungen genutzt werden dürfen.