Die heimischen Schweinehalter stehen unter massivem Druck – 5 Minuten berichtete. Während die Marktpreise in den vergangenen Wochen auf ein Rekordtief von 1,35 Euro pro Kilogramm gefallen sind, steigen die Ausgaben für Treibstoff, Futter und Dünger enorm an. Zusätzlich verschärft eine historische Dürre die Situation auf den Höfen. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Kilopreis noch bei über 1,80 Euro, 2023 sogar bei mehr als 2,40 Euro. Verantwortlich für diesen Absturz sind billige Importe aus dem Ausland. Besonders Spanien drückt den europäischen Markt: Weil dem größten Produzenten Europas wegen der Afrikanischen Schweinepest der Export nach China verwehrt bleibt, landet das Fleisch zu Tiefstpreisen in Europa.

Sechs-Punkte-Forderungspaket

„Gibt es für die Betriebe keine Perspektive, ist die Versorgungssicherheit mit heimischem Qualitätsschweinefleisch in Gefahr“, warnt Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber. Eine kostendeckende Produktion sei unmöglich, erst recht angesichts teurer gesetzlicher Umbauten. Martin Egger, Obmann des Verbandes der Kärntner Schweinebauern, richtet einen klaren Appell an den Handel und die Verarbeiter, wieder verstärkt auf heimische Ware zu setzen. Um das Überleben der Höfe zu sichern, legen Huber und Egger nun sechs konkrete Forderungen vor.