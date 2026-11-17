Für den Hochwasserschutz am Weißenbach in Bad Bleiberg hat die Kärntner Landesregierung weitere 200.000 Euro genehmigt. Das Projekt soll den Ortsteil und die Landesstraßen besser vor Überschwemmungen und Vermurungen schützen.

Für die Maßnahmen zum Hochwasserschutz am Weißenbach in Bad Bleiberg hat die Kärntner Landesregierung weitere 200.000 Euro genehmigt. Damit steigt das Gesamtvolumen des bereits laufenden Schutzprojekts auf rund 7,75 Millionen Euro. Das Ziel besteht nach wie vor darin, dem Ortsteil besseren Schutz vor Überschwemmungen und Vermurungen zu gewährleisten.

Einsatz der zusätzlichen Mittel

Um die Landesstraßen rund um den Weißenbach präventiv vor Unwetterschäden zu schützen und die Erreichbarkeit sowie Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, leistet auch das Straßenbaureferat von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) einen Finanzierungsbeitrag. Wasserreferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) betont, dass durch die zusätzlichen Mittel wichtige Hochwasserschutzmaßnahmen weiter umgesetzt werden können und gleichzeitig der ökologische Zustand des Gewässers verbessert wird. Die zusätzlichen Mittel werden für Fertigstellungsarbeiten in einem bereits begonnenen Bauabschnitt benötigt. Die Erhöhung erfolgt aufgrund von verlängerter Bauzeit und gestiegener Baukosten.