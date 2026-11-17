Drei Jahre Haft und Geldstrafe: Am Dienstag musste sich jener Kärntner (23) vor Gericht verantworten, der im Sommer eine Pensionistin (84) vergewaltigt und ihr Kokain um den Mund geschmiert hatte.

Ein 23-jähriger Kärntner musste sich am Dienstag, dem 17. November 2026, wegen Vergewaltigung vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Laut dem offiziellen Verhandlungsspiegel missbrauchte er am 9. Juli 2026 eine 84-jährige Frau in ihrem Wohnhaus im Bezirk Völkermarkt.

Brutaler Übergriff auf Pensionistin

Einem Bericht des ORF zufolge hatte der drogensüchtige Mann beim Gassigehen an der Tür der Pensionistin geklingelt, um nach Wasser für seinen Hund zu fragen. Danach soll er ihr gegen ihren Willen Kokain um den Mund geschmiert, sie geschlagen und sich an ihr vergangen haben. Die Seniorin konnte den Notrufknopf an ihrem Arm drücken. Als die Stimme der Rettungsleitstelle ertönte, ergriff ihr Angreifer die Flucht. Kurz darauf klickten für ihn die Handschellen.

Prozess in Klagenfurt

Seither befand sich der Mann in Untersuchungshaft. Unter anderem durch belastende DNA-Spuren überführt, zeigte sich der Angeklagte beim Prozess geständig. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sprach dem Opfer 1.000 Euro Entschädigung zu. Weil die Staatsanwältin keine Erklärung abgab, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 15:14 Uhr aktualisiert