Am Dienstag wurden zwei Kärntner Richterinnen zu Hofrätinnen ernannt. Geehrt wurden Renate Brenner vom Bezirksgericht Wolfsberg und Monika Rauter-Repar vom Landesgericht Klagenfurt.

Für ihre langjährigen Verdienste und hervorragenden Leistungen wurden am Dienstag, 17. November, Renate Brenner, Vorsteherin des Bezirksgerichts Wolfsberg, und Monika Rauter-Repar, Richterin am Landesgericht Klagenfurt, zu Hofrätinnen ernannt.

Berufliche Heimat im Bezirksgericht Wolfsberg

Die 62-Jährige Renate Brenner studierte in Graz, danach ging es für die Lavanttalerin zurück nach Kärnten, wo sie nach ihrer Ausbildung im Jahr 1994 eine Stelle als Richterin im Bezirksgericht Wolfsberg übernahm. Nach dem sie Im Jahr 2017 zur Vorsteherin des Gerichts ernannt wurde, übt sie diese Tätigkeit seither aus. „Ich sehe diesen Titel als Anerkennung für die Arbeit aller Mitarbeiter:innen am Bezirksgericht Wolfsberg, auf die ich sehr stolz bin“, erklärt Renate Brenner. Auch nach all den Jahren sieht die neu ernannte Hofrätin ihren Beruf bei der Justiz als genau die richtige Wahl.

Langjährige Richterin am Landesgericht Klagenfurt

Die 61-Jährige, gebürtige Klagenfurterin Monika Rauter-Repar blickt ebenfalls auf eine langjährige Laufbahn zurück: Nach ihrem Studium in Wien und Stationen an den Bezirksgerichten Villach (ab 1994) und Klagenfurt (ab 1996) ist sie seit 2002 Richterin am Landesgericht Klagenfurt – zunächst im Zivilrecht und seit 2015 für Arbeits- und Sozialrechtssachen. Sie betont, dass in diesem Bereich vor allem Lebenserfahrung sehr hilfreich sei und jeder Akt auf seine eigene Art interessant bleibe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 15:57 Uhr aktualisiert