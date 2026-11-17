Zu einem Schadstoffeinsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr Hörzendorf-Projern am Dienstagvormittag, dem 17. November 2026, auf die L72 Hörzendorfer Straße aus. Gegen 10.38 Uhr waren die Einsatzkräfte wegen eines Kraftstoffaustritts auf Höhe des Hörzendorfer Sees alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bus auf einer Länge von mehreren hundert Metern Frostschutzmittel verloren hatte.

Fahrbahn gebunden und gereinigt

Um die ausgelaufene Flüssigkeit unschädlich zu machen, brachte die Feuerwehr Bindemittel auf die verunreinigte Fahrbahn auf und entsorgte das Material fachgerecht. Im Anschluss daran wurde die betroffene Straßenstrecke mithilfe einer Straßenwaschanlage gereinigt. Neben der Feuerwehr Hörzendorf-Projern, die mit vier Mann im Einsatz stand, war auch die Polizei vor Ort. Nach rund 45 Minuten konnten die Arbeiten auf der Hörzendorfer Straße abgeschlossen und der Einsatz beendet werden.