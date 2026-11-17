Das Landesgericht Klagenfurt hat über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren gegen die Hotel Nockalm GmbH eingeleitet. Betroffen sind der Hauptsitz in Eggendorf (Niederösterreich) sowie die Zweigniederlassung in Innerkrems (Kärnten). An der Spitze des Betriebs steht der handelsrechtliche Geschäftsführer Albert Martyniec. Dieser hält auch 100 Prozent der Anteile und die Geschäftsführung der Antares Star Bergbahnen GmbH in Innerkrems, über die bereits seit 2021 ein bis heute anhängiges Insolvenzverfahren läuft.

Konkursverfahren eingeleitet

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, steht die genaue Summe der Passiva derzeit noch nicht fest. Aus der Bilanz 2024 gehen allerdings Verbindlichkeiten in Höhe von rund drei Millionen Euro hervor. Die Abwicklung als Insolvenzverwalter übernimmt der Spittaler Rechtsanwalt Hannes Gabriel. Forderungen sind bis spätestens 4. Jänner 2027 einzureichen.