Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Micheldorf im Bezirk St. Veit an der Glan. Ein Pensionist (82) setzte mit seinem Wagen zurück und erfasste dabei seine Lebensgefährtin.

Die Einsatzkräfte wurden am frühen Dienstagnachmittag nach Micheldorf alarmiert. Ein 82-jähriger Autofahrer hat beim Rückwärtsfahren seine 76-jährige Lebensgefährtin erfasst. Diese ging laut der Polizei gerade in dieselbe Richtung. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß am rechten Arm sowie am rechten Bein verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus Friesach. „Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkomatentest verlief negativ“, teilten die Beamten abschließend mit.