In Kärnten wird es am Mittwoch ausgesprochen mild. Sonne und Wolken wechseln sich bei 9 bis 12 Grad ab. Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Vereinzelt kommt es zu Regenschauern.

Wer am Mittwochmorgen, dem 18. November, aus dem Fenster blickt, könnte zunächst auf Nebel oder dichte Wolken blicken. Lange soll diese trübe Stimmung jedoch nicht andauern. Im Laufe des Tages lichtet sich der Nebel und es kommt zeitweise sogar die Sonne durch.

Mischung aus Sonne und Wolken

Die kräftige Höhenströmung aus dem Westen bleibt auch am Mittwoch bestehen und liefert so eine Mischung aus sonnigen und wolkigen Phasen. Es bleibt meist trocken, vereinzelt kann es aber zu leichten Regenschauern kommen. Die Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad sind für Mitte November ausgesprochen mild.