In Spittal rüstet man sich für den Advent. Seit Montag schmückt eine 14 Meter hohe Tanne den Bereich vor dem Schloss Porcia.

In der Lieserstadt laufen die Vorbereitungen für die bevorstehende Adventzeit auf Hochtouren. Seit Montag ragt vor dem Schloss Porcia eine etwa 14 Meter hohe Tanne empor. Weitere Exemplare wurden bereits am Neuen Platz sowie in der Bahnhofstraße positioniert. Zeitgleich erfolgt die Montage der Festbeleuchtung. Diese wird das Zentrum spätestens am Donnerstag, dem 26. November, pünktlich um 17 Uhr zum Start des Spittaler Weihnachtsdorfes erhellen. „Mit viel Engagement wird daran gearbeitet, unsere Stadt auch heuer wieder in festlichem Glanz erstrahlen zu lassen“, zeigt sich Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) erfreut über den Einsatz.

Weihnachts-Initiative

Etliche heimische Unternehmen beteiligen sich auch heuer wieder an der weihnachtlichen Gestaltung der Innenstadt und tragen gemeinsam zu einer festlichen Atmosphäre bei. Gemeinsam sorgen sie für insgesamt 156 geschmückte Bäume im Stadtgebiet.