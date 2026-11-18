Weil er seine Ex-Lebensgefährtin über einen Messengerdienst mit dem Umbringen bedroht haben soll, wurde ein 30-jähriger Kärntner festgenommen. Bei den Ermittlungen kam noch mehr ans Licht.

Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau steht im Verdacht, seine Ex-Lebensgefährtin aus dem Bezirk Feldkirchen gefährlich bedroht zu haben. Am Montag, dem 16.November 2026, schickte er ihr gegen 15.26 Uhr über einen Messengerdienst eine Nachricht, in der er ihr mit dem Umbringen drohte. Die Polizei sprach daraufhin sofort ein vorläufiges Betretungs-, Annäherungs- und Waffenverbot gegen den Oberkärntner aus.

In der Lebensführung beeinträchtigt

Doch es blieb nicht bei dieser einen Nachricht. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 30-Jährige im Verdacht steht seine ehemalige Partnerin schon länger erheblich in ihrer Lebensführung beeinträchtigte. Laut Polizei nutzte er dafür verschiedene Telekommunikationsmittel.

Festnahme angeordnet

Am Dienstag, dem 17. November 2026, ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des 30-Jährigen an. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, teilt die Polizei abschließend mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 07:27 Uhr aktualisiert