Arbeitsunfall in den frühen Morgenstunden: Bei Reparaturarbeiten an einer Schweißanlage im Bezirk Völkermarkt senkte sich plötzlich ein schwerer Arbeitstisch und klemmte einen 42-Jährigen ein.

Heute früh kam es in St. Michael ob Bleiburg zu einem Arbeitsunfall.

Heute früh kam es in St. Michael ob Bleiburg zu einem Arbeitsunfall.

Am Mittwoch, dem 18. November 2026, war ein 42-jähriger Mann aus Völkermarkt gegen 3.45 Uhr in der Produktionshalle einer Firma in der Gemeinde St. Michael ob Bleiburg beschäftigt. Während er Reparaturarbeiten an einer Schweißanlage durchführte, kam es plötzlich zu einem Druckverlust. Dadurch senkte sich ein schwerer Arbeitstisch und klemmte den Arbeiter in der Anlage ein.

Kollegen eilten sofort zu Hilfe

Arbeitskollegen bemerkten den Unfall und konnten den 42-Jährigen rasch aus seiner misslichen Lage befreien. Ein alarmierter Notarzt übernahm direkt vor Ort die Erstversorgung des Verletzten. Im Anschluss brachte die Rettung den Mann aus Völkermarkt mit Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt.