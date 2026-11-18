Mit der Initiative „Gesunder Verein“ unterstützt das Land Kärnten Organisationen dabei, Gesundheitsförderung fest in ihre Arbeit einzubauen. In der Gesunden Gemeinde Althofen erhielt nun der Verein FamilienGlück rund um Obfrau Tanja Sallinger diese Auszeichnung. Im Zentrum der Vereinsarbeit stehen Begegnung, Austausch und leicht zugängliche Angebote, die Familien in ganz unterschiedlichen Lebensphasen begleiten.

Von Babyschlaf-Vorträgen bis zum Gartenprojekt

Egal ob werdende Eltern, Familien mit Babys und Kleinkindern oder Großeltern und Betreuungspersonen – der Verein schafft einen offenen Raum für Austausch und gemeinsames Erleben. In den vergangenen drei Projektjahren setzte FamilienGlück unter anderem Kinder- und Familienyoga, ein gemeinsames Frühstück, Workshops zur Beikost, bewegtes Theater sowie einen Vortrag zum Thema Babyschlaf um. Zudem unterstützt der Verein die Gesunde Gemeinde Althofen maßgeblich bei der jährlichen Planung. Für das vierte Projektjahr 2026/27 stehen bereits das Programm „Mini-Küchenhelfer“, ein Gartenprojekt sowie weitere Vorträge und Theateraufführungen am Plan.

Lob für Beitrag zur Gemeinschaft

Gesundheitslandesrätin Beate Prettner hob bei der Ehrung hervor,wie wichtig solche lokalen Anlaufstellen sind: „Gesundheitsförderung bedeutet, Menschen dort abzuholen, wo sie stehen,und ihnen Möglichkeiten zu bieten, Gesundheit ganz selbstverständlich in ihren Alltag zu integrieren. FamilienGlück leistet dazu einen wertvollen Beitrag: Der Verein stärkt Familien, schafft Gemeinschaft und vermittelt Wissen auf eine besonders niederschwellige Weise. Dieses Engagement ist ein wichtiger Bestandteil einer lebendigen Gesunden Gemeinde.“ Die feierliche Übergabe der „Gesunder Verein“-Tafel fand direkt im Rahmen eines Gesundheitsvortrags zum Thema Beckenboden statt.