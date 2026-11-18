Der Genussladen St. Paul wurde mit dem Nahversorgerbonus des Landes Kärnten unterstützt. Bei einem Besuch konnte sich Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber kürzlich vom vielfältigen Sortiment des beliebten Nahversorgers übe

Seit der Eröffnung im Jahr 2021 – als zweiter Standort des Hauses der Region in Wolfsberg – beliefern knapp 85 Partnerbetriebe aus dem unteren Lavanttal das Geschäft. Die Auswahl reicht von Käse, Schinken und Wurstwaren über Honig, Marmeladen, Säfte und Weine bis hin zu Edelbränden, Kräuterprodukten, Kunsthandwerk und Geschenkkörben. „Der Genussladen St. Paul zeigt, wie viel Qualität in unseren Regionen steckt“, betonte Gruber bei seinem Besuch. Die Menschen vor Ort und die gesamte Region würden von diesem Angebot profitieren.

Soziales Projekt schafft Arbeitsplätze

Hinter dem Genussladen steht die gemeinnützige Lavanttaler Beschäftigungsinitiative (LBI). Für Gruber ist genau diese Verbindung aus Regionalität und sozialem Engagement entscheidend: „Das Projekt verbindet die Vermarktung regionaler Produkte und die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten auf besondere Weise. So wird nicht nur heimische Qualität sichtbar, sondern es entstehen auch wertvolle Arbeitsplätze und Perspektiven für die Menschen vor Ort.“

Bis zu 6.000 Euro Unterstützung

Bis zu 6.000 Euro Unterstützung durch Nahversorgerbonus Mit dem Nahversorgerbonus greift das Land gezielt kleinen Lebensmittelbetrieben unter die Arme. Pro Betrieb fließen bis zu 6.000 Euro – aufgeteilt in 4.000 Euro Entlastungsbonus und bis zu 2.000 Euro Regionalitätsbonus in Form von Marketingleistungen des Genusslandes Kärnten.Seit der Einführung der Förderung im Jahr 2020 auf Initiative von Martin Gruber und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig wurden landesweit bereits über zwei Millionen Euro ausbezahlt und rund 360 Arbeitsplätze abgesichert.