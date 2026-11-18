Das Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) in Klagenfurt hat seinen Internetauftritt komplett neu gestaltet. Ab sofort finden Kunstinteressierte alle Infos barrierefrei und in vier verschiedenen Sprachen.

Das Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) in Klagenfurt präsentiert ab sofort seinen frisch überarbeiteten Internetauftritt. Online stehen ab sofort alle wichtigen Infos zu laufenden Ausstellungen, geplanten Veranstaltungen und Vermittlungsangeboten bereit. Bei der Neugestaltung legten die Verantwortlichen besonderen Wert auf digitale Barrierefreiheit und eine klare Übersicht, heißt es in einer Aussendung.

Deutsch, Slowenisch, Englisch und Italienisch

Die Seite funktioniert reibungslos auf Smartphones, Tablets sowie Computern und liefert alle Inhalte auf Deutsch, Slowenisch, Englisch und Italienisch. „Kunst und Kultur sollen möglichst vielen Menschen offenstehen. Dazu gehört auch, Informationen so aufzubereiten, dass sie gut zugänglich sind. Mit der neuen Website baut das MMKK Barrieren ab und macht sein Angebot für ein noch breiteres Publikum sichtbar“, betont Kulturreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig.

Vom Kunstfrühstück bis zur Architektur des Hauses

Wer einen Besuch im Klagenfurter Museum plant, findet online das gesamte Programm – angefangen bei Workshops und Familiennachmittagen bis hin zu Konzerten und Kunstfrühstücken.Auch vergangene Ausstellungen, Publikationen sowie ausgewählte Werke aus den betreuten Sammlungen lassen sich direkt am Bildschirm ansehen. Zusätzlich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und die Architektur des Museumsgebäudes, wird betont.

Digitale Museumsarbeit über den Besuch hinaus

Für das Team rund um MMKK-Direktorin Christine Wetzlinger-Grundnig ist der digitale Neustart ein wichtiger Meilenstein: „Mit der neuen Website setzt das MMKK einen wichtigen Schritt in Richtung zeitgemäßer digitaler Museumsarbeit. Sie verbindet Information, Dokumentation und Vermittlung und macht die Auseinandersetzung mit moderner und zeitgenössischer Kunst über den Museumsbesuch hinaus möglich.“