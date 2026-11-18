Wo landen im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten festlichen Pakete unter dem Baum? Ein aktuelles Weihnachtsbarometer vergleicht 85 Großstädte in Österreich und Deutschland. Das Ergebnis überrascht.

Ein Weihnachtsbarometer zeigt: Die Klagenfurter kaufen doppelt so viel in der Weihnachtszeit wie der Durchschnitt.

Ein Weihnachtsbarometer zeigt: Die Klagenfurter kaufen doppelt so viel in der Weihnachtszeit wie der Durchschnitt.

In Kärntens Landeshauptstadt ist das Weihnachtsfieber längst ausgebrochen: Klagenfurt landet im Vergleich von 85 Großstädten in Österreich und Deutschland auf dem dritten Platz. Nirgendwo sonst in Kärnten landen im Verhältnis zur Einwohnerzahl so viele festliche Outfits im Einkaufswagen.

Klagenfurter kaufen doppelt so viel wie der Durchschnitt

Weihnachtspullover, Pyjamas und Familiensets stehen in Klagenfurt hoch im Kurs. Mit einem Indexwert von 209 sichert sich die Stadt Bronze unter allen 85 untersuchten Großstädten in Österreich und Deutschland. Das bedeutet konkret: Klagenfurter bestellen mehr als doppelt so viele Weihnachtsartikel pro Kopf wie der Gesamtdurchschnitt, der bei 100 liegt. Schneller und öfter greifen nur noch die Menschen in Trier (Index 250) und Graz (Index 216) zu, wie aus dem aktuellen Weihnachtsbarometer des Online-Shops Happy Seasons (Auswertung November 2026) hervorgeht.

Österreichs Städte dominieren die Top 7

Nicht nur in Klagenfurt, sondern im ganzen Land sitzt das Geld für festliche Kleidung locker. Hinter Spitzenreiter Trier und den beiden Erstplatzierten aus Österreich folgen Innsbruck auf Rang vier (Index 204) und Linz auf Platz fünf (Index 185). Nach Braunschweig auf der sechsten Position (Index 182) rundet Salzburg als Siebter (Index 170) das starke Ergebnis ab. Damit stammen fünf der sieben weihnachtlichsten Großstädte aus Österreich.

Große Metropolen bleiben deutlich zurück

Während in heimischen Städten fleißig geshoppt wird, halten sich große deutsche Metropolen spürbar zurück. Berlin landet mit einem Index von 82 nur auf Platz 52 und bleibt damit klar hinter dem Schnitt zurück. Das Schlusslicht der Auswertung bildet Gelsenkirchen auf Rang 85 mit lediglich 30 Punkten – auch der Rest des Ruhrgebiets findet sich fast geschlossen in der unteren Hälfte wieder.