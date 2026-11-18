Betrüger hatten die Daten eines nicht mehr aktiven Kärntner Unternehmens für einen Fake-Shop missbraucht – das Rechtsservice der Wirtschaftskammer Kärnten (WKK) klärte den Fall.

Betrüger missbrauchten Daten eines Kärntner Unternehmens

Unbekannte nutzten den Namen eines nicht mehr aktiven Betriebs aus Kärnten, um einen gefälschten Onlineshop einzurichten. Käufer bestellten und bezahlten dort Waren, erhielten jedoch nie eine Lieferung. Bei ihren Nachforschungen stießen die verärgerten Kunden auf den gleichnamigen Sohn. Sie suchten den Kärntner persönlich auf und forderten ihr Geld zurück, obwohl er weder den Onlineshop betrieben noch Zahlungen erhalten hatte.

Namensrecht ermöglicht Vorgehen gegen Fake-Shop

Martin Sablatnig, Teamleiter im Rechtsservice der WK Kärnten, prüfte den Sachverhalt und setzte beim unberechtigten Gebrauch des Namens an. „Hier wurde eine Identität missbraucht,und so trafen die Folgen des Betrugs einen völlig Unbeteiligten unmittelbar. Über das Namensrecht konnten wir einen konkreten Weg aufzeigen, um gegen die betrügerische Domain vorzugehen“, erklärt Sablatnig. WKK-Direktor Meinrad Höfferer verweist darauf, dass Mitgliedsbetriebe diese rechtliche Beratung ohne zusätzliche Kosten nutzen können. Auch ServusTV berichtete bereits darüber, wie der Namensmissbrauch das Vorgehen gegen die Domain ermöglichte.