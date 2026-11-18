Ein Kärntner Wirtshaus trauert um einen langjährigen Mitarbeiter: Marco ist Ende Oktober völlig unerwartet im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Mit emotionalen Worten verabschiedet sich das Team von seinem Kollegen.

Der unerwartete Tod von Marco hat beim Team des Bachlwirts in Seeboden (Bezirk Spittal an der Drau) große Betroffenheit ausgelöst. Auf Facebook widmete das Kärntner Wirtshaus seinem ehemaligen Mitarbeiter einen emotionalen Beitrag. Darin erinnert sich das Team an die gemeinsame Zeit und bedankt sich für seine Unterstützung im Service. „Danke für die vielen schönen Stunden, welche wir gemeinsam hatten. Danke für deinen Arbeitseinsatz im Service beim BACHLWIRT!!!“, heißt es in dem Beitrag. Abschließend richten die Kollegen persönliche Worte an Marco: „Wir werden dich sehr vermissen.“

Marco starb unerwartet mit 35 Jahren

Wie aus der Traueranzeige hervorgeht, ist Marco am 27. Oktober 2026 unerwartet im Alter von 35 Jahren verstorben. Die Angehörigen finden in der Parte bewegende Worte: „Wir wissen, dass du nicht willst, dass wir weinen.“ Sie erinnern daran, dass Marco stets alles gegeben habe und Aufgeben für ihn keine Option gewesen sei.