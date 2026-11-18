Ein Leser meldet leichten Hagel aus dem Raum Feldkirchen, und auch Wetterexperten bestätigen kräftige Schauer rund um Feldkirchen und St. Veit an der Glan. Auch Blitz und Donner sind laut nicht ausgeschlossen.

Blickt man am heutigen Mittwoch, dem 18. November, in Kärnten nach draußen, sorgen mancherorts kleine weiße Körner vom Himmel für große Augen: Wie Leser gegenüber 5 Minuten berichten, kam es in Feldkirchen und Villach zu „kleinem Hagel“. Manche Leser berichten: „So stellt man sich eine Weltuntergangsstimmung vor. Der Himmel war plötzlich komplett schwarz“. Skywarn Austria berichtet: „Rund um Feldkirchen und St. Veit/Glan haben sich ein paar kräftige Schauer gebildet. Neben Starkregen sind auch Graupel bzw. kleinkörniger Hagel möglich. Auch Blitz und Donner können nicht ausgeschlossen werden.“

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Pechschwarzer Himmel von Villach bis zum Wörthersee

Auch aus anderen Teilen Kärntens erreichen wir laufend Meldungen über rasche Wetterumschwünge. In Villach-Landskron kam ebenso bereits der „kleine Hagel“ vom Himmel, und auch über Velden sowie Pörtschach zieht der Himmel schwarz zu. Doch so schnell die dunklen Wolken aufzogen, so rasch war der Spuk vielerorts auch schon wieder vorbei: In manchen Teilen zeigte sich das Wetter kurz darauf wieder ruhig. „Nach 10 Minuten war plötzlich wieder blauer Himmel“, so ein 5 Minuten Leser.

Graupel oder Hagel? Auf die Größe kommt es an

Gerade im November, Dezember oder Februar kann es bei einem Kaltlufteinbruch durchaus zu Gewittern mit Graupel oder kleinem Hagel kommen. Wer jetzt in Kärnten kleine weiße Kügelchen vom Himmel fallen sieht, beobachtet im November jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit Graupel statt klassischem Hagel. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Niederschlagsarten liegt vor allem in der Entstehung und im Durchmesser der einzelnen Körner: Graupelkörner sind rundlich bis kegelförmig und haben einen Durchmesser von 1 bis 5 Millimetern. Laut Definition der Österreichischen Segelwetterzentrale (SWZ.AT) handelt es sich bei Graupel um festen Niederschlag in Form von 1 bis 5 Millimeter kleinen runden, halb oder nicht durchsichtigen Körnern, die sich aus feuchtem Schnee und unterkühlten Regentropfen bilden. Körner mit einem Durchmesser von über 5 Millimetern gelten definitionsgemäß bereits als klassischer Hagel.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 15:56 Uhr aktualisiert