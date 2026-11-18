Vom Kabelzieher zum Hotelchef im Lesachtal. Was klingt wie ein Film, ist für den 39-jährigen Stefan Tiefenbacher Realität geworden: Als Lehrling baute er am heutigen Almwellnessresort Tuffbad mit, nun leitet er das Haus.

Wir schreiben des Jahr 2003, im Lesachtal beginnt der Bau eines Hotels. Aber eine Baustelle braucht Strom. Der beauftragte Elektriker aus St. Lorenzen schickt seinen damals 16-jährigen Lehrling Stefan Tiefenbacher, die ersten Kabel zu ziehen. Heute, 23 Jahre später, ist der nun 39-jährige Stefan der Chef des Hotels, das er einst zu bauen begann. Fleiß, Ehrgeiz und Kompetenz leiten seit Jahrzehnten seinen Weg – eine Karriere, die zeigt, was alles möglich ist. Stefan Tiefenbacher erzählt 5 Minuten:

„Mein Vater hatte in St. Lorenzen ein Kaffeehaus eröffnet. Untertags war ich dann halt Elektriker und abends stand ich an der Bar. Ich entdeckte die Liebe zur Gastronomie.“

Neustart als Hilfskellner im Tuffbad

Seinen Lehrabschluss machte Tiefenbacher wenig später und dann führte das Schicksal den jungen Mann mit dem Hotelierpaar Eva-Maria und Egon Oberluggauer zusammen. Die beiden führten bereits das mittlerweile zum Almwellnessresort Tuffbad aufgestiegene 4-Sterne-Superior-Haus und machten Stefan Tiefenbacher das Angebot: „Wenn dir unsere Branche gefällt, komme doch zu uns.“ Gesagt, getan. Der Elektriker Tiefenbacher machte auf dem zweiten Bildungsweg den Restaurantfachmann und begann als Commis de Rang, also als Hilfskellner, im Tuffbad zu arbeiten. „Mit hat´s gleich getaugt“, erinnert er sich. Auch das Familiäre und die Möglichkeit, viele Ausbildungen zu machen. Etwa zum Barista oder zum Sommelier, auch das Führungswesen und Organisatorische füllten viele Tage, Wochen, Jahre und Abende.

©Almwellnessresort Tuffbad Im Almwellnessresort Tuffbad im Lesachtal führte der Weg von Stefan Tiefenbacher von der Baustelle im Jahr 2003 bis auf den Chefsessel.

Die entscheidende Frage nach 23 Jahren

Verständnis für seinen Fleiß fand und findet Stefan Tiefenbacher bei seiner Frau Daniela und seinem Sohn Marcel. Beide arbeiten übrigens auch schon im „Tuff“, der Sohnemann hat bereits mehrere Goldmedaillen als bester Lehrling eingeheimst. An dieser Stelle kommen wieder Eva-Maria und Egon ins Spiel: „Es gibt immer mehr Aufwand, mehr Bürokratie, wir benötigten Unterstützung.“ Und nachdem der mittlerweile zum Barchef aufgestiegene Stefan nicht nur die ersten Kabel vor Jahrzehnten verlegte, sondern auch das Haus seit 23 Jahren kennt, traten sie an ihn heran: „Willst Du Hoteldirektor werden?“ Bei 30.000 Übernachtungen, 120 Betten und 48 Mitarbeitern durchaus eine Herausforderung. Und daher macht der neue Hoteldirektor schon wieder eine neue Ausbildung, in diesem Fall eine sogenannte UNA-Ausbildung der Österreichischen Hoteliersvereinigung zum Diplomhotelier.

Fleiß zahlt sich auch in Österreich aus

Die Karriere des jungen Lesachtalers, vom Elektrikerlehrling zum Hoteldirektor zeigt jedenfalls eines: Nicht nur in den USA kann man angeblich vom Tellerwäscher zum Millionär werde, auch in Österreich ist es möglich, mit viel Fleiß, Ehrgeiz und Willen eine beeindruckende Berufslaufbahn zu schaffen. In diesem Fall vom Kabelzieher zum Hoteldirektor.