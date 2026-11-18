Als erster Netzbetreiber in ganz Österreich führt die Kärnten Netz ab 1. Juli 2027 sogenannte leistungsabhängige Netztarife ein. Laut E-Control sollen über 75 Prozent der Kärntner Kunden davon profitieren.

Als erster Netzbetreiber in ganz Österreich führt die Kärnten Netz ab 1. Juli 2027 leistungsabhängige Netztarife ein.

Als erster Netzbetreiber in ganz Österreich führt die Kärnten Netz ab 1. Juli 2027 leistungsabhängige Netztarife ein.

Als erster österreichischer Verteilnetzbetreiber wird die Kärnten Netz mit 1. Juli 2027 leistungsabhängige Netztarife einführen. Dieses konkrete Startdatum hat das Unternehmen nun der Regulierungsbehörde E-Control mitgeteilt.

Was das für normale Haushalte konkret bedeutet

Laut Analysen der E-Control, die auch von internen Berechnungen der Kärnten Netz bestätigt werden, sollen mehr als 75 Prozent aller Kärntner Kunden von dem neuen System profitieren. Für durchschnittliche Haushaltskunden bedeutet das: Sie bezahlen ab Mitte kommenden Jahres weniger für die Nutzung des Stromnetzes, weil sie das Netz geringer beanspruchen. Gegenüber dem bisherigen System wird die Netztarifsteigerung 2027 für sie halbiert und beträgt laut E-Control 4,7 Prozent.

Wer viel Leistung zieht, muss sein Verhalten anpassen

Anders sieht die Sache bei jenen aus, die größere Leistungen beziehen und das Stromnetz stärker beanspruchen. Hier hängt die Kostenentwicklung künftig direkt davon ab, wie stark das Netz belastet wird: Wer größere Leistungen bezieht, kann durch eine individuelle Steuerung seines Verbrauchsverhaltens die eigenen Kosten aktiv optimieren.

Eigene Informationsoffensive für Kunden angekündigt

„In den nächsten Monaten werden wir unsere Kundinnen und Kunden auf der Basis ihrer Verbrauchsdaten über die Umstellung informieren“, erklären Geschäftsführerin Eva Tatschl-Unterberger und Geschäftsführer Michael Marketz. „Sie erfahren dabei, welche konkreten Maßnahmen helfen, um ihr Verbrauchsverhalten bei Bedarf einfach und unkompliziert anzupassen.“